Fortnite : Du jamais vu depuis 6 ans pour la saison 2 du chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 janvier 2025 à 12h07
Selon les premières informations, la saison 2 du chapitre 6 connaîtra quelque chose que les joueurs n'ont pas vécu depuis 2019.
Fortnite : Du jamais vu depuis 6 ans pour la saison 2 du chapitre 6
Les joueurs de Fortnite sont actuellement en pleine saison 1 du chapitre 6. Il leur reste encore plus d'un mois à profiter de ce contenu, de cette carte et des récompenses du passe de combat. Après quoi, la saison 2 arrivera, avec quelques fonctionnalités et des changements sur la carte. Mais aussi un changement que les joueurs n'avaient plus constaté depuis près de six ans.

Une durée plus courte qu'attendu pour la saison 2 de Fortnite

Epic Games lancera la Saison 2 du chapitre 6 de Fortnite en février, normalement, puisque la date de fin de la saison 1 est programmée pour le 21 février prochain. Mais les joueurs devront se préparer à une expérience plus brève que d'habitude. Avec une durée prévue de seulement 70 jours, cette saison sera la plus courte depuis le chapitre 1 de la saison 8 en 2019, bien en deçà des 82 jours de la saison 1 actuelle. D'ailleurs, seules deux saisons ont duré moins longtemps (si nous mettons de côté les deux saisons de Fortnite OG et Fortnite Remix, qui ont duré un mois). Les saisons 3 et 8 du chapitre 1, pour une durée de 69 et 66 jours.

Ce format compact pourrait entraîner des ajustements notables dans le gameplay, notamment au niveau du passe de combat. Epic Games pourrait rendre la progression plus accessible pour compenser le temps réduit, mais les détails restent à confirmer.
Même si la saison sera plus courte, les joueurs peuvent s'attendre à un contenu varié et dynamique. Le prochain patch, qui arrive ce 14 janvier, introduira Hatsune Miku comme tête d'affiche du Fortnite Festival, ajoutant une touche musicale à l'univers du jeu. Tandis que d'autres nouveautés seront aussi implantées. 

En attendant, vous pouvez toujours compléter les défis de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite, mais aussi profiter de Fortnite OG saison 2, qui arrive dans quelques jours.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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