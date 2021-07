Fortnite : Dragon Ball et Naruto bientôt dans le battle royale ?

A trusted source has stated that Epic are working with a company named Shueisha to produce a few anime collabs. The company has partial rights to many large animes including Naruto and Dragon Ball. — Twea - Fortnite Dataminer (@TweaBR) June 29, 2021

Depuis plusieurs mois,. Star Wars, Marvel, DC Comics, Terminator, The Walking Dead, il y aura bientôt plus de licences qui ont fait leur entrée dans Fortnite que l'inverse. D'ailleurs, les prochaines marquent à intégrer le battle royale pourraient êtreL'information n'est pas officielle, mais certains mangas pourraient donc s'inviter sur le champ de bataille en implantant certains de leurs personnages phares. Selon un dataminer, qui possède « une source fiable »,, rien que ça. De ce fait, il est aisé d'envisager l'arrivée d'un ou plusieurs personnages dans Fortnite prochainement.Ces personnages peuvent arriver de différentes manières dans Fortnite. Par le biais le plus simple, la boutique, permettant aux joueurs d'acheter leur tenue et leurs accessoires, ou des événements spéciaux, proposant souvent aux joueurs de valider quelques défis pour obtenir les skins. Il n'est pas exclu non plus qu'ils soient introduits dans un futur Passe de combat, comme Superman et Rick pour cette saison 7.Il ne faut toutefois pas oublier que ces informations ne sont pas officielles,