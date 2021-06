Fortnite : Skin Superman, quand sort-il ?

Quand sort le skin Superman dans Fortnite ?

Après Deadpool, Aquaman ou encore Batman, pour ne citer qu'eux,, ou Clark Kent de son vrai nom. Ce dernier n'est pas encore disponible, mais pourra être récupéré, à un certain moment, par les possesseurs du Passe de combat de cette saison 7.Si vous vous êtes déjà baladé dans les menus du Passe de combat, vous avez dû voir qu'un compte à rebours était indiqué, précisant que le skin arriverait dans XX jours (65 au moment de l'écriture de ces lignes). En faisant un rapide calcul, cela nous mène donc au, ce qui semble logique puisque le jeudi est le jour où les défis hebdomadaires sortent habituellement. Nous devrions donc pouvoir accéder à ces skins, et il y en a un joli nombre (voir plus bas) à cette date.Nous ne savons pas encore comment les joueurs pourront mettre la main sur ces, mais il est probable, pour ne pas dire certain, que des défis spéciaux seront proposés, comme ces dernières saisons, pour récupérer des tenues spécifiques, très prisées qui deviendront très vite populaires. En général, ces séries de défis ne sont pas bien compliquées et ont toujours un rapport avec le personnage en question, iciBien évidemment, seuls les possesseurs du Passe de combat, vendu pour 950 V-buck, pourront se le procurer et participer aux défis. Vous pouvez d'ailleurs en récupérer via