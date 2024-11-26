Fortnite dévoile déjà le Passe de combat de la saison 1 du chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 novembre 2024 à 15h20
Epic Games a dévoilé les premières informations du premier passe de combat du chapitre 6, avec quelques informations qui vont faire plaisir aux joueurs.
Fortnite dévoile déjà le Passe de combat de la saison 1 du chapitre 6
Comme Electronic Arts, Epic Games n'est pas épargné par les leaks pour Fortnite. Ils sont trop nombreux et gâchent parfois la surprise. L'image promotionnelle de la prochaine saison avait d'ailleurs fuité en cette fin de mois de novembre, la dernière ligne droite avant le chapitre 6, et le studio a pris les devants en officialisant tout, comme il se devait.

Godzilla confirmé dans Fortnite

Cette image donne quelques informations, puisqu'elle confirme d'ailleurs plusieurs rumeurs, comme la présence de Godzilla dans Fortnite. Nous pouvons apercevoir le kaijū en arrière-plan, signe qu'il occupera un rôle assez important durant la saison 1 du chapitre 6.

Sur l'image, nous pouvons également voir sept autres personnages, qui devraient être les tenues de la saison 1 du chapitre 6 à débloquer via le Passe de combat. Celle de Godzilla a des chances d'être le « skin mystère », que nous débloquerons plus tard.
Qui plus est, à cinq jours de sa sortie, nous avons déjà le nom de cette nouvelle saison de Fortnite, qui introduira de nombreuses nouveautés (voir plus bas). Celle-ci se nommera « Chasseurs de dragons » et mettra donc en lumière cet univers, et la culture asiatique, comme le montre l'utilisation du caractère 鬼, qui signifie démon, monstre ou fantômes en chinois, japonais ou coréen.

Quelles nouveautés pour le chapitre 6 ?

Nous ne savons pas encore tout et de nombreuses choses doivent encore être révélées, mais nous savons que le Passe de combat sera maintenant unifié (mais coûtera plus cher), pour maximiser la progression. Fortnite OG sera également de retour de manière permanente, pour le plus grand bonheur des joueurs.

Rendez-vous dès le 1er décembre pour découvrir le chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Luffyland 68 (invité) Le 27/11/2024 à 21:52

la nouvelle saison à l'aire incroyable