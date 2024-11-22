Fortnite augmente le prix du Passe de combat

Epic Games a annoncé une mauvaise nouvelle pour les joueurs : le Passe de combat va augmenter son prix.
Depuis la sortie de Fortnite
, en 2017, le prix du Passe de combat est le même, 950 V-bucks pour se le procurer et débloquer toutes les récompenses au fil de la saison
, comprenant également des V-bucks, pour se le rembourser.
Avec le temps et les nouvelles expériences Fortnite qui sont sorties, comme LEGO ou Festival, d'autres Passes ont évidemment vu le jour, et il était parfois difficile pour les joueurs de tous les compléter. C'est pourquoi Epic Games a fait le choix de les centraliser pour faciliter la progression. Seulement, cette modification a un coût : l'augmentation du prix du Passe de combat
.
Fortnite augmenter ses prix pour le Passe de combat
En effet, comme nous pouvons le lire sur le site officiel, le prix du Passe de combat augmentera de 50 V-bucks, pour passer de 950 à 1 000
. Une hausse peut-être anodine, mais qui pourrait pénaliser de nombreux joueurs, qui n'auront pas les 50 V-bucks supplémentaires.
La bonne nouvelle est que la valeur de cette monnaie virtuelle en argent réel ne change pas. L'autre bonne nouvelle est pour celles et ceux qui ont l'habitude d'acheter des niveaux, puisque le pack de 25 récompenses du Passe de combat sera désormais réduit à 1 800 V-bucks (au lieu de 1 850).
Ces changements seront en ligne à l'occasion de la sortie du prochain passe de combat, le 1er
décembre prochain. Date à laquelle le chapitre 6 de Fortnite sera lancé, permettant aux joueurs de découvrir une nouvelle carte et bien d'autres choses. D'ailleurs, ne loupez pas l'offre exceptionnelle dévoilée par les développeurs, qui permet d'obtenir une tenue gratuitement
.
Pour le reste, Epic Games a également annoncé des modifications pour l'abonnement Club Fortnite, avec des récompenses qui ne seront plus attribuées dès lors que le joueur stoppe son abonnement. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site officiel
.
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