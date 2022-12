Fortnite : Défis My Hero Academia, les quêtes et récompenses

Les défis Dragon Ball dans Fortnite

Semaine 1

Sauver des mannequins d'entraînement dans l'eau Récompense : 20 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Même si toutes les indications sont présentes en jeu, nous vous expliquons comment sauver des mannequins d'entraînement dans l'eau.



Infliger des dégâts à des adversaires avec des explosifs Récompense : 20 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il suffit d'infliger 500 dégâts à des adversaires en utilisant des explosifs, tels que les arcs.



Obtenir le coup de poing de Deku Récompense : 20 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Nous vous expliquons comment obtenir le coup de poing de Deku sur Fortnite dans ce guide dédié.



Infliger des dégâts à des adversaires en utilisant un renfort Rester en l'air avec le marteau à onde de choc Récompense : 20 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il vous suffit d'utiliser le marteau à onde de choc et de rester en l'air, assez facile à faire donc.



Les récompenses My Hero Academia

Aérosol Deku → Accomplir la quête « Participer à l'élimination d'un adversaire dans le Terrain d'entraînement de héros » (code d'île : 6917-7775-5190)

→ Accomplir la quête « Participer à l'élimination d'un adversaire dans le Terrain d'entraînement de héros » (code d'île : 6917-7775-5190) Aérosol Plus Ultra → Accomplir la quête « Gagner des points en sécurisant des points de sauvetage dans le Terrain d'entraînement de héros » (code d'île : 6917-7775-5190)

→ Accomplir la quête « Gagner des points en sécurisant des points de sauvetage dans le Terrain d'entraînement de héros » (code d'île : 6917-7775-5190) Émoticône Gant de Deku → Accomplir 4 quêtes My Hero Academia

→ Accomplir 4 quêtes My Hero Academia Accessoire de dos Cape de Yuei → Accomplir 8 quêtes My Hero Academia

Izuku Midoriya

All Might

Katsuki Bakugo

Les partenariats sont monnaie courante sur, et les joueurs découvrent, très souvent, des crossovers plus ou moins originaux. En ce mois de décembre, quelques jours après le lancement du Chapitre 4, et comme cela était attendu depuis peu,permettant d'introduire de nombreux skins en jeu, mais aussi des défis et des objets spéciaux.Étant donné que ces défis, qui sont gratuits pour tous, ne sont pas forcément évidents, nous vous proposons un petit récapitulatif pour que vous ne soyez pas perdu.Durant quelques semaines, les joueurs pourront valider quelques quêtes, plus ou moins faciles, dans le but de gagner de l'EXP, mais aussi des récompenses exclusives. Concernant les défis, voici ce qu'il vous est demandé de faire, sur le champ de bataille. Bien évidemment, un guide pour vous aider est disponible pour les défis les plus compliqués.Pour ce qui est des récompenses, plusieurs choses peuvent être obtenues gratuitement :Naturellement, des skins arrivent également dans la boutique, comprenant les tenues suivantes :