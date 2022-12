Obtenir le coup de poing de Deku dans Fortnite, défi My Hero Academia

Obtenir le coup de poing de Deku dans Fortnite

Une nouvelle collaboration a lieu dans, cette fois-ci avec le célèbre manga. Ce n'est donc pas étonnant de voir arriver sur le champ de bataille des objets propres à la licence, que nous retrouvons également au cœur de défis spéciaux. Ces derniers sont disponibles pour tous les joueurs et permettent à celles et ceux qui les terminent de récupérer quelques récompenses, dont des cosmétiques à l'effigie de. L'un des défis vous demande d'Contrairement à certaines armes spéciales,ne peut s'obtenir que d'une seule manière dans: via des distributeurs. En effet, plusieurs lieux proposent des distributeurs spéciaux, lesquels permettent tout simplement d'. Cela vous coûtera tout de même la somme de 250 lingots d'or, veillez donc à en avoir suffisamment afin de pouvoir l'acheter.Notez que chaque distributeur n'en possède que trois. Il faudra donc être particulièrement rapide, au risque de voir les autres joueurs avoir récolté tous. Vous pouvez retrouver ci-dessous une carte avec différents lieux qui abritent desEnfin, rappelons que si vous éliminez un adversaire doté de l'arme, vous pouvez très bien la ramasser ensuite. Cela validera le défi. Vous n'avez d'ailleurs qu'à l'obtenir, sans forcément l'utiliser pour valider la quête et obtenir les 20 000 XP. De plus, l'arme, bien que très puissante, n'est pas forcément très facile à utiliser.Vous pouvez retrouver tous les détails de l'événement My Hero Academia et les récompenses sur Fortnite dans ce guide