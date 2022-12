Sprinter sur 1 000 m en étant sous l'effet du Slap, défi My Hero Academia (Copie)

Sprinter sur 1 000 m en étant sous l'effet du Slap

Une nouvelle collaboration a lieu dans, cette fois-ci avec le célèbre manga. Ce n'est donc pas étonnant de voir arriver sur le champ de bataille des objets propres à la licence, que nous retrouvons également au cœur de défis spéciaux. Ces derniers sont disponibles pour tous les joueurs et permettent à celles et ceux qui les terminent de récupérer quelques récompenses, dont des cosmétiques à l'effigie de. L'un des défis vous demande deCe défi est relativement simple et vous devrez, normalement, le valider en quelques minutes, puisque toutes les informations sont indiquées dans le jeu. Néanmoins, si vous ne savez pas comment faire pour, sachez que pour gagner du temps vous pouvez tout simplement vous rendre dans un lieu qui abrite des buissons de baies de slap. En les consommant, vous serez sous l'effet du Slap.Pour que tout cela se fasse rapidement, nous vous conseillons de vous rendre dans une zone « orangée » de la carte, notamment à l'ouest ou au sud-est, puisque nous en trouvons de nombreux ici. Vous pouvez consulter notre carte ci-dessous, celle-ci indiquant quelques endroits riches en. Stockez-en quelques-unes, afin de ne pas tomber à court, puis sprinter pour valider le défi.En validant ce défi, vous récupérerez 20 000 XP de saison, sans oublier d'ajouter une quête validée dans le but de récupérer les cosmétiques gratuits. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'événement My Hero Academia et les récompenses sur Fortnite dans ce guide