Comment avoir le skin Predator dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Il n'est pas rare de voir des personnages de la culture populaire être propulsés dans le battle royale Fortnite . Nous avons, de ce fait, récemment vu débarquer The Mandalorian, Deadpool, Aquaman, Iron Man et bien d'autres héros Marvel. Le prochain personnage pourrait toutefois ne pas être un héros, puisque plusieurs pistes semblent nous mener vers le terribleEn effet, celui qui a terrifié les soldats les plus forts entraînés et notamment Arnold Schwarzenegger dans le premier film de la licence en 1987. C'est en tout cas ce que laissent supposer plusieurs indices au sein même du jeu, entre la capsule visible à Stealthy Stronghold , qui est ici un véritable clin d'œil au premier film, et la série de défis qui fait, là aussi, référence auReste à savoir, qui, comme nous vous le disions ci-dessus, devrait prochainement faire son arrivée. Selon plusieurs leaks, il sera débloqué une fois que les joueurs auront validé l'ensemble des quêtes du Traqueur de la jungle. Plusieurs sont déjà disponibles, mais d'autres doivent encore sortir dans les jours à venir (la liste est disponible ici et est régulièrement mise à jour).Lorsque tous les défis seront sortis,, comme cela avait par exemple été le cas pour Deadpool et Aquaman plus tôt cette année. À noter qu'en plus de la tenue, qui pourrait avoir une variante, il semblerait qu'un accessoire de dos soit de la partie, tout comme un potentiel outil de collecte.L'article sera mis à jour dès lors que davantage d'informations seront partagées.