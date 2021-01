Trouver la capsule mystérieuse, quête Traqueur de la jungle (Predator)

Où trouver la capsule mystérieuse dans Fortnite ?

En plus des habituels défis hebdomadaires, Epic Games lance, de temps à autre, des défis spéciaux en rapport ou non avec des événements de la vie. Pour les, aucune raison particulière n'est mentionnée, mais les développeurs veulent faire plaisir à leurs joueurs en leur offrant de nouveaux cosmétiques. Un futur partenariat n'est pas à exclure à la vue de ces nouveaux défis, qui font clairement référence au « Predator » créature horrifique visible dans plusieurs films. L'un de ces défis vous demandera d'ailleurs deCettea fait son apparition dans Fortnite suite à la mise à jour 15.20 publiée ce 13 janvier. Ici, les joueurs vont devoir partir à sa recherche pour valider le défi et récupérer la récompense.Vous allez devoir prendre la direction du nord de l'île et plus précisément Stealthy Stronghold, lieu-dit nommé sur la carte qui a fait son arrivée au début de cette saison 5. Dans la partie nord-ouest de la ville, à l'intérieur des murs, vous trouverez une, qui s'est récemment écrasée. Approchez-vous en pour valider le défi et repartir avec la bannière. Faites attention, de nombreux joueurs risquent d'être dans les parages pour valider le défi, n'hésitez pas à vous armer pour vous défendre.Pour savoir à quoi ressemble la capsule, vous pouvez vous aider de l'image d'en-tête. Pour la localiser plus facilement, nous vous avons indiqué sa position sur notre carte ci-dessous.Vous pouvez retrouver tous les autres quêtes Traqueur de la jungle ici