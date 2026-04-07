Fortnite change les récompenses de son abonnement Club, et ça ne plaira pas aux joueurs

Epic Games prépare une refonte majeure de l'économie de Fortnite. Le service d'abonnement du Club de Fortnite subira une baisse significative de ses récompenses en V-Bucks dès juin 2026. Une décision qui suscite déjà de nombreuses réactions.
L'économie de Fortnite est en pleine mutation
. Récemment, Epic Games a annoncé des ajustements concernant le prix des V-Bucks et du Passe de combat
. Si le coût de ce dernier a diminué, les joueurs reçoivent désormais moins de monnaie virtuelle pour le même montant en argent réel. De nouvelles mises à jour concernant le Club de Fortnite
, le service d'abonnement mensuel du jeu, ont également été révélées, précisant quand ces modifications prendront effet.
Le phénomène de shrinkflation s'invite dans la boutique
Même s'il est sur le déclin
, Fortnite possède une base de joueurs immense, et beaucoup ont déjà dépensé de l'argent pour acquérir des V-bucks
. Le prix de cette monnaie a fluctué à plusieurs reprises au fil des années, créant souvent la controverse au sein de la communauté. Récemment, Epic Games a choisi une nouvelle stratégie, le prix des packs de V-bucks ne change pas, mais la quantité de monnaie accordée diminue considérablement.
Cette pratique, connue sous le nom de shrinkflation, est une tactique utilisée pour augmenter virtuellement le prix d'un produit sans provoquer de tollé immédiat, car elle semble moins agressive qu'une hausse tarifaire directe.
Une baisse confirmée pour le Club de Fortnite en 2026
Les packs classiques ne sont pas les seuls touchés par cette inflation masquée, puisqu'il a été annoncé dès le début que cela s'appliquera aussi au Club. Selon les informations partagées par un initié très fiable de la communauté, les changements pour les abonnés entreront en vigueur le 6 juin 2026
. À partir de cette date, la distribution mensuelle de V-Bucks incluse dans le pack du Club va chuter.
Ainsi, les abonnements qui se renouvelleront après le 6 juin 2026 verront la récompense du Club de Fortnite baisser de 1000 V-Bucks à 800 V-Bucks. Ce qui n'est pas négligeable mine de rien. D'ici là, les abonnés continueront de percevoir leurs 1000 V-Bucks habituels
. Epic Games a d'ailleurs prévenu les joueurs par e-mail, leur laissant ainsi amplement le temps de réfléchir à la pertinence de maintenir ou non leur abonnement à l'avenir.
Un manque à gagner annuel important pour les joueurs réguliers
Certains pourraient penser que la valeur reste équivalente puisque le prix du Passe de combat a lui aussi baissé. Toutefois, les prix des objets cosmétiques dans la boutique quotidienne n'ont pas diminué. Par conséquent, le pouvoir d'achat des abonnés dans Fortnite va inévitablement s'éroder
.
Avec la nouvelle grille tarifaire, acheter 200 V-Bucks coûte environ 4 euros. À première vue, cette perte mensuelle semble minime, mais elle s'accumule rapidement. Les joueurs qui renouvellent leur abonnement tous les mois perdront un total de 2400 V-Bucks sur une année complète
. Sachant qu'un pack de 2400 V-Bucks coûte près de 23 euros, cette modification réduit drastiquement la valeur annuelle du service.
L'abonnement vaut-il encore le coup ?
Depuis des années, les fans débattent de la rentabilité du Club de Fortnite
, facturé aux alentours de 11,99 euros par mois ou inclus pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. L'offre reste généreuse puisqu'il comprend un ensemble cosmétique mensuel, l'accès au Passe de combat, au Passe OG, au Passe LEGO, au Passe Festival, ainsi qu'au Rocket Pass Premium de Rocket League.
Pour les passionnés qui jouent quotidiennement et cherchent à débloquer tous les objets des différents passes, l'offre peut toujours se justifier, même avec 200 V-Bucks en moins. Cependant, cette diminution de la monnaie virtuelle pourrait bien être la goutte d'eau qui poussera certains joueurs à annuler définitivement leur souscription
.
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