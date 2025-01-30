Fortnite booste encore l'XP alors que la fin de saison 1 approche

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2025 à 15h25
Pour mieux récompenser les joueurs et leur permettre de progresser un peu plus rapidement, Epic Games a appliqué un nouveau booste d'XP.
Fortnite booste encore l'XP alors que la fin de saison 1 approche
Epic Games continue d'ajuster le système de progression de Fortnite en offrant un nouvel énorme boost d'XP, alors que la saison approche à son terme. Dans la dernière mise à jour, l'un des modes bénéficie d'une augmentation significative des gains d'expérience, facilitant encore plus l'atteinte du niveau 200 et des récompenses exclusives.

Gagnez encore plus d'XP

Depuis plusieurs saisons, Fortnite a vu son système de progression évoluer avec des changements majeurs apportés aux défis et aux récompenses. Le chapitre 6 ne fait pas exception, avec des ajustements d'XP dans presque tous les modes de jeu.

Il y a peu, Epic Games a appliqué une nouvelle modification visant à doubler le taux de gains d'XP par temps de jeu dans le mode Fortnite Reload, ou Recharge en version française, un changement très bien accueilli par la communauté.

Une progression plus rapide que jamais

Jusqu'ici, les joueurs du mode gagnaient 750 XP par minute, soit environ 45 000 XP par heure, ce qui correspondait à un peu plus de la moitié d'un niveau. Avec ce buff, cette valeur grimpe à 1 550 XP par minute, permettant d'atteindre 93 000 XP par heure et donc de grind plus rapidement le Passe de combat et ses récompenses.

Sachant qu'un niveau nécessite 80 000 XP, il est désormais possible de monter d'au moins un niveau par heure rien qu'en jouant. En combinant cela avec d'autres sources d'XP (éliminations, ouverture de coffres, défis...), certains joueurs peuvent gagner trois niveaux ou plus par heure. Idéal pour débloquer toutes les récompenses, alors que la saison 1 du chapitre 1 se terminera durant le mois de février.

En attendant, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 1. Selon les rumeurs, de nouveaux super-héros seraient sur le point de débarquer dans le battle royale.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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