Fortnite n'est plus disponible sur iOS, Epic Games attaque Apple en justice

Pourquoi Fortnite n'est plus disponible sur les iPhone/iPad ?

Qu'est-ce que le #FreeFortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que le studio de développement de Fortnite a annoncé ce jeudi 13 août que les V-bucks allaient devenir moins chers , sur toutes les plateformes, Apple a, dans la foulée,(tablettes et mobiles). Bien évidemment, cela n'a pas plus à Epic Games, qui a annoncé avoirSuite au lancement des Méga réductions, qui a vu le prix des V-bucks baisser, Epic Games a fait le choix de ne plus verser une part sur les produits vendus en jeu via les appareils Apple, comme le stipulait un contrat entre les deux parties, à hauteur de 30 %. Cette modification n'a évidemment pas plus à Apple, qui a donc décidé de supprimerde ses appareils mobiles, puisque Epic Games semble avoir rompu le contrat sans en avertir Apple, au vu de la réaction de la société.Bien évidemment, comme cela représente environ 1 milliard d'appareils et autant de clients potentiels, le studio de développement dene souhaite pas se laisser faire, et a annoncé dans une publication sur son site officiel qu'il avait entamé une action en justice pour mettre fin aux restrictions afin que les joueurs puissentQui plus est, Epic Games encourage et motive sa communauté à se faire entendre auprès d'Apple pour quesur les réseaux sociaux.Notez que la même réduction sur les V-bucks a eu lieu sur les appareils Android, qui peuvent eux encore profiter deNous vous tiendrons naturellement informés des avancées de cette histoire.