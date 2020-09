Fortnite : Apple estime qu'Epic Games fait du marketing

Epic a allumé un feu, et a versé de l'essence dessus, et demande maintenant à cette Cour une aide d'urgence pour l'éteindre.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le conflit opposant Epic Games et Apple a fait du bruit ces dernières semaines. Pour celles et ceux n'ayant pas suivi, Apple a retiré Fortnite de l'App Store pour contester le fait que le studio en charge du battle royale ne lui donne plus une taxe de 30 % sur chaque achat effectué en jeu, comme le stipulait un contrat entre les deux parties. Epic Games a, dans la foulée,, tout en intentant une action en justice afin de rendre Fortnite de nouveau disponible sur les appareils iOS.Si pour le moment la justice donne raison à Apple , la juge en charge de l'affaire, Yvonne Gonzalez Rogers, estimant qu'Epic Games agissait dans un but commercial, Apple s'est également appuyé sur ce côté marketing ce 18 septembre (via PCGamer).Apple estime donc que les développeurs de Fortnite ont peut-être lancé cette campagne dans le but de redynamiser l'engouement autour du battle royale,Apple. Ainsi, selon les chiffres de la marque à la pomme,(il n'est pas clair s'il s'agit du nombre de joueurs) entre octobre 2019 et juillet 2020.Bien entendu, Epic Games se défend par l'intermédiaire de son PDG, Tim Sweeney,, puisque la firme voit elle une augmentation de 39 % d'utilisateurs actifs sur la même période.Il ne s'agit là que d'un nouvel épisode dans le conflit opposant Apple et Epic Games, et nul doute que ce dernier ne se réglera pas de si vite. En attendant, une chose est sûre, Fortnite reste l'un des jeux les plus populaires et appréciés de ces dernières années et de beaux jours semblent encore se profiler pour le battle royale.