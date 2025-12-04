Fortnite améliore enfin le loot : la meilleure nouvelle pour les joueurs vient de tomber



le 04 décembre 2025 à 14h59 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2025 à 14h59

Vous en aviez assez de fouiller des bâtiments entiers sans trouver le moindre coffre ? Epic Games a entendu vos prières. Un correctif vient d'être déployé sur Fortnite pour augmenter drastiquement le taux d'apparition du butin, rendant les débuts de partie beaucoup moins frustrants pour tout le monde.