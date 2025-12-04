Fortnite améliore enfin le loot : la meilleure nouvelle pour les joueurs vient de tomber

Vous en aviez assez de fouiller des bâtiments entiers sans trouver le moindre coffre ? Epic Games a entendu vos prières. Un correctif vient d'être déployé sur Fortnite pour augmenter drastiquement le taux d'apparition du butin, rendant les débuts de partie beaucoup moins frustrants pour tout le monde.
C'est une victoire majeure pour tous les joueurs qui se jettent chaque jour dans le chaos du Battle Royale depuis la sortie du Chapitre 7 de Fortnite
, il y a moins d'une semaine. Epic Games vient de déployer un correctif surprise qui s'attaque à l'un des plus grands points de frustration du jeu : le manque de butin en début de partie
. Fini les atterrissages où l'on repart les mains vides, direction le lobby après quelques secondes.
Un taux d'apparition des coffres enfin revu à la hausse
Ce changement, bien que discret, a un impact considérable sur le rythme des parties. Auparavant, le taux d'apparition des coffres oscillait entre 40 % et 55 %, ce qui rendait la recherche de butin très aléatoire et souvent décevante. Il n'était pas rare de visiter plusieurs emplacements potentiels pour n'y trouver absolument rien.
Désormais, ce taux a été augmenté pour atteindre 60 %
. Concrètement, cela signifie que plus de la moitié des emplacements de coffres possibles sur l'île garantiront du butin à chaque partie. Si l'on est encore loin du taux de 100 % que le jeu a connu par le passé, ce rééquilibrage apporte une bien meilleure consistance tout en conservant une part d'aléatoire qui fait le sel du jeu
. Cet ajustement permet de réduire la part de chance pure et de récompenser davantage l'exploration et la connaissance de la carte.
Pourquoi ce correctif était-il si attendu ?
Au fil des saisons, les mécaniques de jeu de Fortnite ont évolué, rendant les premières minutes de jeu de plus en plus cruciales. Avec des zones de départ souvent très disputées et une mobilité accrue, atterrir dans une zone sans trouver rapidement une arme est souvent synonyme de mort prématurée
. Ce correctif est une réponse directe aux retours de la communauté qui se plaignait de l'injustice de certains débuts de partie, surtout avec l'absence du bus en cette saison 1, qui modifie le spawn des joueurs.
En garantissant un accès plus fiable au butin, Epic Games s'assure que les joueurs peuvent se défendre et s'engager dans des combats plus rapidement
, ce qui rend l'expérience globale plus dynamique et moins punitive.
Une dynamique de jeu plus saine
Ce simple ajustement numérique change en profondeur la perception des premières minutes. Les joueurs peuvent désormais adopter des stratégies plus audacieuses
, sachant qu'ils ne seront pas entièrement dépendants de la chance. Cette amélioration de la qualité de vie est un signe qu'Epic Games reste à l'écoute de sa base de joueurs, cherchant constamment à peaufiner son expérience.
Rappelons que nous connaissons déjà la date de fin de la saison 1 du chapitre 7 de Fortnite
, qui voit justement l'expérience donnée aux joueurs grandement réduite
.
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