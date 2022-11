Fortnite : 5 choses qui pourraient arriver avec le Chapitre 4

Cinq choses qui peuvent arriver dans le Chapitre 4 Saison 1 de Fortnite

Vous devez très probablement le savoir, le Chapitre 3 se terminera le 3 décembre, pour laisser place au Chapitre 4 et sa saison 1. De fait, et comme toujours lorsqu'un nouveau chapitre arrive sur, les nouveautés et changements devraient être importants. En plus d'une potentielle nouvelle carte,Commençons par le système de déplacement, puisque nos possibilités de voyager sur la carte pourraient drastiquement évoluer. En effet, comme nous vous l'avions déjà rapporté il y a quelques semaines . Comme les loups et les sangliers, nous pourrons les apprivoiser pour les monter et utiliser leur vitesse pour nous déplacer. En outre,Du côté des skins, un nouveau type de cosmétiques , appelé « vêtements » dans les fichiers du jeu, pourrait être introduit. Nous ne savons cependant rien à ce sujet, mais il se pourrait qu'Epic Games laisse la possibilité aux joueurs de personnaliser le haut et le bas de leur personnage, pour créer des tenues inédites et originales. Dernière modification de taille au niveau du gameplay, et là encore il s'agit d'une ancienne fuite . Après avoir laissé les joueurs se battre sans construction,, dans le but d'attirer encore plus de personnes.Enfin, celles et ceux qui apprécient le mode Créatif devraient pouvoir profiter de la version 2.0, une refonte totale du mode.Tout cela pourrait arriver avec le lancement du Chapitre 4, dont la date n'est pas connue , mais semble être le 4 décembre, ou durant la première saison. Epic Games n'a pas encore donné d'explication sur ce changement brusque de Chapitre, après seulement quatre petites saisons, mais la baisse de popularité du battle royale pourrait être l'une des causes.