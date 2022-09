Fortnite : Le mode a la première personne (FPS) pourrait arriver lors de la saison 4

Some gameplay stuff that got leaked past 2 seasons, probably for S4:



- Motorcycles

- First-Person

- 50v50 (Zero Build)

- Storm King

- Iron Man Gloves

- Mech v2

- Updated Planes

- Halloween Goo Boss

- Sand Borrow updated to "Blob"

- Squad Heal Item

- Super Storm Item

- Saddle — HYPEX (@HYPEX) September 4, 2022

La fin de la saison 3 du chapitre 3 deest proche. De fait, Epic Games proposera, très certainement, une pléthore de nouveautés à ses joueurs lors du coup d'envoi de la nouvelle et dans les semaines qui suivront, comme toujours. Bien évidemment, la plupart de ces choses n'ont pas encore été révélées, et nous ne les découvrirons que lors du lancement de cette nouvelle saison. Mais des leaks peuvent nous donner quelques indices.Le dataminer Hypex a publié un tweet, lequel indique plusieurs choses ayant fuité ces dernières saisons. Selon lui,. Parmi elles, nous pouvons voir. Pour s'ouvrir à bien plus de joueurs, Epic Games pourrait en effet proposer un mode FPS, pour des combats plus immersifs, entre autres. Le studio avait déjà fait un pas vers les joueurs moins impliqués en proposant un mode sans construction.Pour le reste, nous pourrions voir les avions être de retour, de nouveaux méchas ou encore des motos. Un mode 50 vs 50 devrait aussi être jouable, en mode sans construction.Naturellement, ces informations doivent être prises au conditionnel, étant donné qu'elles ne sont pas officielles.