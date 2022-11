Fortnite : Date de sortie du Chapitre 4

Date de sortie du Chapitre 4 de Fortnite

La sortie du Chapitre 4 se fera le dimanche 4 décembre , en fin de matinée ou début d'après-midi (comme ce fut le cas entre les chapitres 2 et 3).

, en fin de matinée ou début d'après-midi (comme ce fut le cas entre les chapitres 2 et 3). La sortie du Chapitre 4 se fera le lundi 5 décembre, ou le mardi 6 décembre, comme lors du Chapitre 2.

À la fin de la saison 4 du Chapitre 3 de Fortnite , début décembre, nous n'aurons pas le droit à une saison 5, comme nous nous y attendions tous plus ou moins, mais plutôt, déjà. Un an après l'arrivée du Chapitre 3, celui-ci va donc tirer sa révérence, pour nous laisser avec une nouvelle aventure. Bien évidemment, tout cela intrigue une partie des joueurs, qui aimeraient, notamment, savoirSi la date de fin du Chapitre 3 est bel et bien connue, le 3 décembre,. Cependant, il est aisé de faire quelques déductions en fonction du passif d'Epic Games pour les événements similaires.Déjà, sauf incroyable surprise, ne vous attendez pas à jouer au Chapitre 4 de Fortnite le 3 décembre dans la soirée. Si l'événement Fracture aura bien lieu à 22h, les serveurs de Fortnite devraient être hors-ligne dans la foulée, pour au moins plusieurs heures. Si cela se présente ainsi, deux cas de figure se dégagent :Notez que la première hypothèse semble être la meilleure, notamment parce que depuis plusieurs mois, les lancements de saisons ont lieu le dimanche, et à une période de l'année où les joueurs sont plus susceptibles de s'impliquer, nous voyons mal Epic Games priver sa communauté de Fortnite plusieurs jours durant.Ces prochaines semaines, plusieurs teasers viendront nous en dire plus sur l'événement de fin de chapitre, tout en précisant quand arrivera la saison 1 du Chapitre 4 de Fortnite et quelles seront ses particularités (nouvelle carte, nouvelle fonctionnalité, etc.). Lorsque cela sera officiel, l'article sera, bien évidemment, mis à jour, pour que vous ayez toutes les informations pertinentes entre vos mains.