Fortnite : 2 803 jours plus tard, l'un des objets les plus rares fait son retour, d'une drôle de manière



le 19 décembre 2025 à 15h42 Publié par Corentin Rimbert le 19 décembre 2025 à 15h42

C'est un événement que les vétérans du Battle Royale n'attendaient plus. Après une disparition totale de la boutique depuis avril 2018, l'un des objets les plus rares de l'histoire de Fortnite refait surface. Une opportunité en or, mais qui s'accompagne de conditions d'obtention particulièrement sélectives.