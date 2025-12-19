Fortnite : 2 803 jours plus tard, l'un des objets les plus rares fait son retour, d'une drôle de manière

C'est un événement que les vétérans du Battle Royale n'attendaient plus. Après une disparition totale de la boutique depuis avril 2018, l'un des objets les plus rares de l'histoire de Fortnite refait surface. Une opportunité en or, mais qui s'accompagne de conditions d'obtention particulièrement sélectives.
Imaginez un objet cosmétique que vous n'avez pas aperçu en jeu depuis plus de 2 800 jours. C'est le cas précis du fameux accessoire de dos Seau rouillé (Rust Bucket en anglais). À l'époque, Fortnite en était encore à ses balbutiements culturels au chapitre 1
, et cet item avait été offert brièvement pour s'excuser de problèmes de serveurs majeurs. Depuis, c'est le silence radio total. Il est devenu au fil des années un véritable symbole de statut, prouvant votre ancienneté et votre fidélité sur le titre d'Epic Games.
Le retour du Seau rouillé via la Coupe NVIDIA
L'information, qui émanait initialement de l'incontournable leaker ShiinaBR, a ensuite été confirmée sur le site officiel
, avec toutes les règles de la Coupe. Ce week-end, à l'occasion de la Coupe NVIDIA organisée ce 21 décembre, cet accessoire mythique sera offert comme récompense aux participants
. Contrairement à un retour classique en boutique où il suffirait de dépenser quelques centaines de V-Bucks, il va falloir jouer pour le mériter
.
La bonne nouvelle, c'est que le seuil de performance requis est extrêmement bas. Il suffit aux participants de marquer un minimum de huit points durant l'événement pour débloquer l'objet définitivement dans leur casier
. Cela semble accessible à la grande majorité des joueurs, même les moins expérimentés, mais c'est sans compter sur les critères d'éligibilité techniques qui viennent compliquer l'affaire.
Des conditions d'accès drastiques
C'est ici que la situation se corse pour de nombreux fans occasionnels. Epic Games ne compte visiblement pas distribuer ce trésor d'ancienneté à n'importe qui. Pour avoir le droit de participer à cette coupe spécifique, vous devez avoir participé à au moins 14 tournois au cours des 180 derniers jours
. Une barrière à l'entrée significative qui exclut d'office une immense partie de la communauté qui ne joue qu'en mode non classé ou de manière sporadique.
De plus, l'authentification à deux facteurs
doit être activée sur votre compte et les restrictions d'âge habituelles pour les compétitions s'appliquent. Ces limitations garantissent que le Seau rouillé conservera son aura d'exclusivité. Il n'y a aucune indication qu'il sera disponible à l'achat direct par la suite, ce qui maintient sa rareté.
Le deuxième objet le plus rare du jeu
Pour saisir l'importance de ce retour, il faut se pencher sur les données. Selon les statistiques précises de Fortnite.GG
, cet accessoire est actuellement le deuxième objet le plus rare de tout l'écosystème du jeu. Il se place juste derrière le planeur Mako, qui n'a pas été vu depuis plus de 2 900 jours. À l'heure où ces lignes sont écrites, le Seau rouillé n'est plus apparu depuis 2 801 jours, et portera donc son absence à 2 803.
Revoir un tel item en jeu est un petit événement en soi pour les collectionneurs. Si vous remplissez les critères compétitifs exigés par les organisateurs, ne manquez surtout pas cette fenêtre de tir. Pour les autres, il faudra continuer de regarder cet accessoire avec envie sur le dos des joueurs vétérans ou des compétiteurs assidus
, en espérant une future clémence de la part des développeurs avec son apparition en boutique. Sinon, n'oubliez pas que 14 objets gratuits sont offerts par Epic Games pour la fin de l'année.
commentaires (5)
J'ai fait caca
Je l'ai déjà, du coup ça me fait un cosmétique rare en moins 😅
Vous êtes vraiment sans pitié quand même :D
Relisez vos articles bordel... Et on se demande pourquoi l'IA est préféré aux 'journaliste'.
28003 jours 🤔 76 ans vous êtes sur ?