Call of Duty: Modern Warfare 4 : Comment réaliser des exécutions et en changer ?

Il est possible d'effectuer des exécutions sur Call of Duty: Modern Warfare 4. D'ailleurs, nous vous expliquons comment faire, tout en vous indiquant comment changer celle équipée.

Tout comme ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif, qui pousse les joueurs et les joueuses à faire leurs preuves sur le champ de bataille, et ce, en réalisant des objectifs et surtout en éliminant des adversaires. D'ailleurs, la communauté a la possibilité d'exécuter les joueurs ennemis. Il se peut, néanmoins, que vous ne sachiez pas comment effectuer cette action spécifique.

Dans ce qui suit, nous vous précisons donc comment réaliser une exécution sur Call of Duty: Modern Warfare 4, en fonction de votre plateforme de jeu, mais aussi comment changer celle équipée.

Comment faire une exécution sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Comme sur bien d'autres jeux du même genre, il est tout à fait possible d'exécuter son adversaire sur Modern Warfare 4, afin de profiter d'une courte animation. Comme vous le savez probablement déjà, vous ne pouvez réaliser cette action que lorsque l'ennemi est près de vous. Ainsi, il peut être assez difficile d'effectuer des exécutions sur Call of Duty: Modern Warfare 4. Cependant, vous pouvez très bien utiliser une grenade flash ou une grenade paralysante afin de vous rapprocher plus aisément de l'ennemi. Dans tous les cas, voici comment réaliser une exécution sur Modern Warfare 4 :

Faire une exécution sur PC → Appuyez sur la touche V (par défaut).

→ Appuyez sur la touche V (par défaut). Faire une exécution sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 → Appuyez sur le joystick droit/R3 (par défaut).

Si vous avez modifié la configuration de la manette ou bien de votre clavier depuis les paramètres du jeu, la touche pour réaliser une exécution ne sera pas la même que celle indiquée ci-dessus. Par ailleurs, sachez que vous pouvez modifier l'exécution équipée sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Comment changer l'exécution d'un Opérateur sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Afin de modifier l'exécution équipée à un Opérateur sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous devez vous rendre dans « Créer une classe » (fonctionnalité accessible après avoir atteint le niveau 4). Sélectionnez, ensuite, un loadout et passez votre curseur sur l'Opérateur affilié à ladite classe. Actionnez la touche liée à l'action « Exécution » pour atteindre un nouveau sous-menu. Ici, vous pouvez changer d'exécution équipée.

Comme vous pourrez le constater, en réalisant certains défis, vous pourrez débloquer de nouvelles exécutions sur Call of Duty: Modern Warfare 4. Ces challenges sont divers et peuvent, par exemple, vous demander de terminer des missions dans la campagne, d'atteindre un certain niveau dans le mode DMZ ou encore effectuer des actions bien particulières.

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.