Epic Games va laisser les créateurs Fortnite gagner (vraiment) de l'argent

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 septembre 2025 à 12h17
À partir de décembre 2025, les créateurs Fortnite pourront vendre leurs propres objets directement dans leurs îles. Une révolution qui s'accompagne d'un nouveau modèle économique et d'outils inédits.
Epic Games va laisser les créateurs Fortnite gagner (vraiment) de l'argent
Epic Games continue de renforcer son écosystème créatif autour de Fortnite. Dès décembre 2025, les développeurs utilisant l'UEFN (Unreal Editor for Fortnite) auront la possibilité de créer et vendre des objets numériques, qu'ils soient consommables ou durables, au sein de leurs propres îles. Une inspiration qui vient une nouvelle fois de Roblox et qui prouve qu'Epic Games mise énormément sur cet aspect de la plateforme. 

Une rémunération avantageuse, mais temporaire

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Les créateurs percevront 100 % de la valeur en V-bucks de leurs ventes pendant la première année, de décembre 2025 à décembre 2026. Mais Epic précise que ce montant ne représente pas la totalité des revenus. En moyenne, après déduction des frais de plateformes (Epic Store, PlayStation, Xbox, etc.), le revenu réel avoisinera 74 %.

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À partir du 1er janvier 2027, la part créateur retombera à 50 % de la valeur en V-bucks, soit environ 37 % des ventes. Epic justifie ce partage par les coûts liés à l'infrastructure des serveurs, de la sécurité, ou encore de la modération.

Un nouveau calcul des paiements d'engagement

Epic Games revoit également son système de payouts basés sur l'engagement. Actuellement, 40 % des revenus nets issus de la boutique Fortnite et des achats en argent réel alimentent ce pool.

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Mais à partir du 1er novembre 2025, les créateurs recevront 75 % des contributions des nouveaux joueurs ou joueurs de retour qu'ils réussissent à amener sur leurs îles, et ce pendant six mois. Epic identifiera ces profils grâce à des signaux comme les liens directs, la recherche en jeu ou encore le temps de jeu le premier jour.

Une meilleure prise en compte de la rétention

Le calcul des récompenses se basera désormais sur la rétention spécifique à une île, plutôt que sur l'écosystème global. Objectif : mieux refléter les efforts des créateurs dans la fidélisation. Seule condition, pour lutter contre les abus, seuls les joueurs ayant effectué des achats seront pris en compte dans le calcul.

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Visibilité sponsorisée et nouvelles fonctionnalités

Le 24 novembre 2025, Fortnite accueillera une ligne sponsorisée dans Discover. Les créateurs pourront participer à un système d'enchères transparent pour mettre en avant leurs îles. Durant sa première année, 100 % des revenus générés par ce sponsoring alimenteront le pool d'engagement, avant de passer à 50 % à long terme.

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Enfin, dès le 17 novembre 2025, les créateurs auront aussi la possibilité de lancer des campagnes via le Creator Portal. Epic annonce aussi l'arrivée prochaine des Fortnite Creator Communities, un espace dédié à l'échange entre créateurs et joueurs.

Un écosystème créatif en pleine croissance

Depuis le lancement d'UEFN, les joueurs ont passé 11,2 milliards d'heures sur plus de 260 000 îles créées, générant 722 millions de dollars redistribués aux créateurs. Epic insiste sur sa volonté de poursuivre ces investissements et de fournir de nouveaux outils pour diversifier les expériences de jeu. D'ailleurs, une île inspirée d'un carton de Roblox a récemment battu tous les records. De quoi donner des idées aux créateurs, et à Epic Games.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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