Fortnite fait un important changement pour les V-Bucks, tous les joueurs contents ou presque

À partir du mois prochain, Epic Games introduit une nouvelle option pour les V-bucks, qui changera la vie des joueurs de Fortnite. Ces derniers sont heureux, puisqu'il s'agit d'une demande de longue date, qui sera enfin appliquée.

Une nouvelle option pour l'achat des V-bucks

Un changement qui concernera aussi d'autres jeux

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Une décision influencée par la législation européenne

Quel avenir pour les bundles de V-bucks ?

Les, monnaie virtuelle au cœur de l'économie de, s'apprêtent à connaître un changement majeur. Jusqu'ici, les joueurs devaient obligatoirement acheter des packs prédéfinis, parfois en excédent par rapport à leurs besoins. Dès le 14 octobre 2025, il sera enfin possible d'acheter la somme exacte manquante pour acquérir un objet du jeu, une fonctionnalité qui était très attendue des joueurs.Actuellement, les V-bucks sont disponibles par packs, à partir de 1000 V-bucks pour 8,99 €. Mais si un joueur possède déjà 600 V-Bucks et qu'un skin coûte 1200, il doit acheter un pack complet de 1000. Dès le mois prochain,La nouvelle option sera disponible, afin de correspondre à la tarification des objets de la boutique. De quoi éviter les excédents inutiles et permettre aux joueurs d'accéder plus facilement aux cosmétiques qu'ils convoitent.Cette fonctionnalité ne sera pas réservée à Fortnite. Elle sera également déployée danset, deux autres titres phares d'Epic Games. L'éditeur confirme ainsi sa volonté d'harmoniser son système économique sur ses différentes licences.Toutefois, un bémol reste à souligner,. Les joueurs sur Xbox, PC, Nintendo Switch, Android et iOS y auront accès dès le lancement, mais Epic indique travailler à une mise en place plus tardive sur le PlayStation Network, qui devrait néanmoins arriver.Ce changement intervient alors que l'Union européenne s'apprête à voter le, une loi destinée à renforcer la protection des consommateurs dans le jeu vidéo. Elle prévoit d'interdire les « achats forcés », c'est-à-dire les cas où les joueurs doivent dépenser plus que nécessaire pour obtenir de la monnaie virtuelle.Même si cette législation ne concernera directement que l'UE,pour simplifier la gestion de leurs jeux. L'impact réglementaire européen a déjà influencé d'autres acteurs du secteur, et Epic semble anticiper cette évolution.Si cette nouvelle option rend les achats plus pratiques, une question pertinente vient à se poser.Les offres groupées proposent aujourd'hui un meilleur rapport V-bucks/euro, incitant les joueurs à acheter en plus grande quantité, mais il est possible qu'Epic Games revoie sa politique en ne proposant plus (ou moins) ce genre de packs.Il est donc probable que l'achat au montant exact devienne une solution complémentaire, utilisée surtout pour combler un petit manque de V-bucks, plutôt qu'un remplacement total des bundles. Les joueurs devront choisir entre la praticité immédiate et la rentabilité sur le long terme.