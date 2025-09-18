Fortnite : Cette nouveauté en fuite depuis dès mois serait bientôt disponible

Après des mois de rumeurs sur son arrivée, Epic Games préparerait enfin le lancement tant attendu de la fonctionnalité des compagnons dans Fortnite. Les indices s'accumulent et tout laisse penser que leur arrivée est imminente.
Une nouveauté d'ampleur pourrait bientôt débarquer dans Fortnite
. Le système de compagnons, évoqué depuis plusieurs mois, semble désormais proche de sa sortie. La dernière mise à jour du 18 septembre a ajouté plusieurs éléments liés à ces animaux virtuels, laissant penser que leur arrivée n'est plus qu'une question de temps, d'ici quelques semaines tout au plus.
Un lancement imminent pour les compagnons
Selon le leaker Shiina
, reconnu dans la communauté, la mise à jour du 18 septembre, publiée dans la matinée, a intégré des assets de boutique
et d'autres éléments préparatoires pour les compagnons. Cela montre qu'Epic Games travaille activement sur le système et qu'il est presque prêt à être mis en ligne.
Epic Games a également intégré des quêtes dédiées aux compagnons
. Elles ne sont pas encore accessibles, mais elles devraient fonctionner comme les autres missions du jeu, permettant aux joueurs de débloquer au moins un compagnons gratuitement, pour que tout le monde puisse en avoir un.
De plus, certains animaux de compagnie existants seront automatiquement convertis
dans le nouveau système, ce qui facilitera la transition pour les vétérans.
Quelle date de sortie pour les compagnons ?
Pour l'instant, aucune date officielle
n'a été annoncée. Plusieurs indices laissent penser à une arrivée dans les prochaines semaines. Toutefois, un calendrier plus réaliste placerait le lancement à la fin 2025
, peut-être pour profiter du lancement du Chapitre 7 de Fortnite prévu en décembre
.
Les compagnons pourraient ainsi s'imposer comme l'une des grandes nouveautés de ce prochain chapitre, aux côtés d'une nouvelle île et de mécaniques inédites.
Une nouveauté qui pourrait changer l'expérience
Avec ce système, Fortnite offrirait une dimension supplémentaire à ses parties, permettant aux joueurs de se distinguer et d'ajouter une touche de personnalisation plus poussée à leur avatar. Les attentes sont grandes et la communauté espère que ces compagnons viendront enrichir le gameplay sans se limiter à l'aspect cosmétique.
Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement sur la fonctionnalité, mais les prochaines semaines pourraient enfin dévoiler cette nouveauté attendue depuis longtemps
.
commentaire (1)
Ça part vraiment en c Fortnite mdr un jeu de gamins