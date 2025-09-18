Fortnite et Steal A Brainrot : un succès qui inquiète les joueurs

L'arrivée fracassante de Steal A Brainrot, phénomène venu de Roblox, cartonne dans Fortnite. Mais ce succès interroge la communauté sur l'avenir du jeu et les choix d'Epic Games.
Alors que Fortnitea longtemps dominé l'industrie avec son mode battle royale, un nouveau venu bouleverse les équilibres. Steal A Brainrot, simulation absurde née sur Roblox, s'impose désormais comme l'expérience la plus populaire jamais créée via l'Unreal Editor for Fortnite (UEFN).
Un phénomène qui dépasse même le battle royale
En seulement quelques semaines, la version Fortnite de Steal A Brainrot a atteint un pic de 542 082 joueurs connectés simultanément. À titre de comparaison, un mastodonte comme Hollow Knight: Silksong a culminé à 587 150 joueurs sur Steam à sa sortie.
Sur Roblox, l'expérience a récemment explosé tous les records avec 23 millions de joueurs simultanés, des chiffres qui écrasent les pics de fréquentation des titres les plus joués sur Steam comme Counter-Strike 2, et de loin. Pour vous donner une idée, le record de joueurs sur un jeu de Steam est PUBG, avec... 3 pauvres petits millions de joueurs.
Un modèle économique lucratif
La version Fortnite n'est pas un simple clone, puisque les droits ont été licenciés, et l'adaptation est menée par FeRinS, un créateur de 25 ans. Grâce au système de rémunération d'Epic Games, basé sur l'engagement et les microtransactions, les gains sont potentiellement colossaux. En 2024, Epic Games a redistribué 352 millions de dollars aux créateurs UEFN, certains studios engrangeant plusieurs millions chaque mois. Avec la popularité de Steal A Brainrot, il est probable que les revenus générés dépassent largement ceux des cartes habituelles.
Pour y jouer, il suffit d'utiliser le code 3225-0366-8885, ou de le chercher dans l'accueille de Fortnite, qui le met souvent en avant compte tenu de sa popularité.
La communauté divisée
L'engouement autour de Steal A Brainrot ne fait pas l'unanimité. Sur Reddit, l'un des posts les plus commentés critique Epic Games pour « promouvoir des cartes copiées plutôt que leurs propres saisons ». Certains dénoncent une dérive vers des contenus faciles, éloignés de l'identité originelle de Fortnite.
D'autres voix rappellent cependant que ce type de mode attire un public différent notamment des enfants ou joueurs occasionnels rebutés par la compétition acharnée du battle royale. Comme l'écrit un internaute, toujours sur la même publication Reddit, « ils ne profitent pas des modes compétitifs, mais trouvent leur place dans des expériences plus accessibles ».
Cette tendance pourrait s'amplifier, surtout à mesure que Roblox enchaîne les polémiques liées à la sécurité de sa plateforme, poussant certains parents à orienter leurs enfants vers Fortnite.
De son côté, le PDG Tim Sweeney n'a pas caché sa fierté, partageant sur X des messages soulignant que « les cartes UEFN peuvent rivaliser avec le battle royale ». Mais pour une partie des fans, le succès de Steal A Brainrot illustre une stratégie risquée, celle de capitaliser sur des tendances externes plutôt que renforcer le cœur du jeu. L'avenir nous dira quel chemin va prendre Epic Games, mais Fortnite devient plus que jamais une plateforme, et non un jeu.
commentaires (3)
je n'aime pas steal a brainrot
steal the brainrot, j'i joue depuis le début incrouyable comme jeux vidéo
Bonjours ferins comment je pourrais avoir le code admin padle sur steal a brainrot merci .Cordialement