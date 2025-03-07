Epic Games piège encore les joueurs de Fortnite avec un nouveau troll hilarant

Les joueurs de Fortnite peuvent, parfois, se faire piéger par Epic Games qui se joue d'eux. C'est encore le cas avec la saison 2 du chapitre 6.
La dernière saison de Fortnite
, sortie fin février, continue d'être explorée par les joueurs. Parmi les nombreuses nouveautés apportées à l'île, Outlaw Oasis, un nouvel emplacement, se distingue par une particularité surprenante : un piège inattendu qui peut envoyer votre équipe directement au lobby
.
Un jacuzzi mortel
Outlaw Oasis regorge de butin avec des coffres, des boîtes de munitions et même un coffre-fort secret. De plus, les joueurs peuvent utiliser un geyser pour s'envoler et rejoindre rapidement la zone de sécurité. Cependant, si vous ne faites pas attention, vous risquez de mettre prématurément fin à votre partie si vous prenez le temps de prendre un bain dans un jacuzzi
.
Dans cette zone, plusieurs bains à remous sont accessibles. L'un d'eux, toutefois, possède une limite stricte de trois joueurs
. Si une quatrième personne tente d'y entrer, elle sera immédiatement propulsée dans les airs… avant de retomber et de s'écraser violemment au sol. Seule solution pour éviter une fin tragique : atterrir dans l'eau ou espérer que vos coéquipiers puissent vous réanimer.Le piège est clairement indiqué par une pancarte mentionnant la limite de trois joueurs
, mais dans l'euphorie du combat, il est possible de passer à côté, et de rapidement mettre fin à sa partie.
Une tradition de trolls chez Epic Games
Ce n'est pas la première fois qu'Epic Games ajoute ce genre de farce à Fortnite. Lors de la première saison du chapitre 6, un emplacement « interdiction de danser » empêchait les joueurs de danser à certains endroits
, et si les joueurs ne respectaient pas le panneau, ils étaient... éjectés.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
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