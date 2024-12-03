Fortnite : Faites une emote dans un lieu interdit, et vous serez puni

Si vous ne respectez pas les panneaux « emote interdit » présents dans Fortnite, vous serez puni, sévèrement puni par Epic Games.
Les développeurs de Fortnite
ont encore frappé avec une touche d'humour aussi malicieuse qu'ingénieuse. Avec la sortie du chapitre 6, il y a peu, les célèbres panneaux "Emote interdit" ont été modifiés pour infliger une sanction immédiate et brutale à quiconque ose défier les règles
.
Un nouvel ajout hilarant, ou pas
Auparavant, ces panneaux faisaient simplement partie de certaines quêtes, encourageant souvent les joueurs à les détruire ou à narguer leur interdiction en dansant devant eux. Mais désormais, si vous tentez une emote à proximité, préparez-vous à être violemment catapulté du haut d'une falaise vers une mort certaine
.
C'est ce qu'a découvert le joueur Reddit S4HAND en essayant de faire une emote devant un panneau près des Foxy Floodgate. Résultat ? Une force invisible l'a projeté dans les airs, le laissant s'écraser et mourir
, confirmant la nouvelle mécanique ajoutée par Epic Games. Nous avons également testé la manipulation, et avons fini aussi tôt la partie...
Do Not Emote At This 'No Emoting' Sign
byu/S4HAND inFortNiteBR
Comment essayer... si vous osez ?
Si vous souhaitez vérifier par vous-même et sacrifier une potentielle Victoire Royale, rendez-vous au panneau situé au nord-ouest de Foxy Floodgate
. Vous le reconnaîtrez facilement grâce aux barricades rouges et aux cônes qui l'entourent. Attention, il n'y a pas d'échappatoire : toute tentative d'emote vous coûtera la vie et entraînera donc la fin de la partie
, à moins d'être en équipe.
Epic n'en est pas à son coup d'essai lorsqu'il s'agit d'ajouter des éléments farfelus dans Fortnite. Que ce soit pour recréer des memes ou jouer avec ses mécaniques de jeu, le studio aime surprendre et amuser sa communauté, même si cela se fait à ses dépens.
Le chapitre 6 de Fortnite a débuté ce 1er décembre, avec la saison 1 dont les défis sont à retrouver dans cet article
. La date de fin est d'ailleurs déjà connue
.
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