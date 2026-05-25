Rocket League va passer à l'Unreal Engine 6

Après plus d'une décennie sous Unreal Engine 3, Rocket League prépare une révolution technique. Annoncée lors du Major de Paris, la transition vers l'Unreal Engine 6 promet des graphismes époustouflants et de nouvelles mécaniques, même si la communauté s'inquiète d'une possible fusion avec l'écosystème Fortnite.

Après des années d'attente et de rumeurs, Psyonix a enfin officialisé la nouvelle que toute la communauté espérait. Lors du tournoi RLCS Paris Major, devant une foule en délire, les développeurs ont annoncé que Rocket League abandonnera prochainement son vieillissant moteur graphique pour basculer directement sous Unreal Engine 6. Une évolution technique majeure qui promet de transformer le célèbre jeu de football motorisé en profondeur. Mais qui ne semble pas plaire à tout le monde.

Un bond technologique nécessaire pour Rocket League

Depuis sa sortie en 2015, le titre compétitif fonctionne sous Unreal Engine 3, un moteur aujourd'hui largement dépassé par les standards de l'industrie. Si la popularité du jeu est restée stable grâce à son passage en free-to-play et à une scène esport particulièrement active, les limites techniques se faisaient de plus en plus ressentir. Les développeurs peinaient à proposer des mises à jour marquantes ou de nouveaux contenus ambitieux. Ce qui a fini par lasser une partie de la communauté, sans parler des bots et des tricheurs, trop présents.

Le récent teaser diffusé à Paris a dévoilé un bref extrait de gameplay tournant sous le nouveau moteur. Les améliorations visuelles sont indéniables, avec un rendu beaucoup plus réaliste. Les éclairages, les textures et les environnements bénéficient d'une refonte totale qui redonne un coup de jeune spectaculaire à l'arène. Ce changement de dimension technique devrait également ouvrir la porte à de nouvelles mécaniques de jeu, rendues impossibles par les contraintes de l'ancien moteur.

La crainte d'une assimilation par Fortnite

Si l'enthousiasme est palpable, une partie de la communauté exprime déjà de vives inquiétudes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs redoutent que cette transition technique ne signe la fin de l'indépendance de Rocket League. Le trailer a en effet laissé entrevoir une interface rappelant fortement celle de Fortnite, suggérant une intégration plus poussée au sein du métavers d'Epic Games.

L'objectif non dissimulé semble être de calquer le modèle économique des créateurs de Fortnite. Avec l'Unreal Engine 6, les joueurs de Rocket League pourraient concevoir des cartes personnalisées hautement détaillées et être rémunérés pour leurs créations. Bien que le jeu dispose déjà d'une solide communauté de modeurs via le Steam Workshop, cette nouvelle approche institutionnalisée pourrait modifier l'ADN même du titre. Certains regrettent cette direction et en profitent pour réclamer le retour des échanges entre joueurs, supprimés il y a près de trois ans déjà.











Une date de sortie encore bien mystérieuse

Le véritable point noir de cette annonce reste l'absence totale de calendrier. Epic Games n'a communiqué aucune fenêtre de lancement pour cette version modernisée. Sachant que l'Unreal Engine 6 est toujours en cours de développement, l'attente risque d'être particulièrement longue.

Lors d'une interview l'an dernier, le patron d'Epic Games s'exprimait sur l'avancée de cette nouvelle technologie :

Il faudra encore quelques années. Nous n'avons pas de calendrier exact. Mais nous pourrions voir des versions preview dans environ 2 à 3 ans.

En se basant sur ces déclarations, il est peu probable de voir débarquer ce nouveau Rocket League avant l'année 2027. Les joueurs devront donc s'armer de patience avant de pouvoir fouler les pelouses virtuelles sous Unreal Engine 6, tout en espérant que le jeu conservera son identité unique face à l'ombre grandissante de Fortnite.