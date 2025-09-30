Après Dark Vador, Fortnite teste un chatbot IA

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 septembre 2025 à 12h19
Epic Games poursuit son virage vers l'intelligence artificielle avec un nouveau chatbot destiné au support joueur. Encore limité à une poignée d'utilisateurs, il sera déployé plus largement prochainement.
Après Dark Vador, Fortnite teste un chatbot IA
Fortnite continue d'intégrer l'IA dans son écosystème. Après avoir permis aux joueurs de dialoguer avec un Dark Vador doublé grâce à une voix générée par intelligence artificielle, Epic Games vient d'annoncer la mise en place d'un chatbot IA dédié au support joueur.

Fortnite fonce vers l'IA

Le chatbot est pour l'instant disponible uniquement pour 1 % des joueurs anglophones via le site d'assistance d'Epic. L'objectif est d'aider les utilisateurs à trouver plus rapidement des réponses à leurs questions concernant Fortnite, mais aussi les autres services et jeux de l'éditeur.
Epic Games précise que le déploiement sera élargi progressivement une fois cette phase de test validée. L'IA doit permettre de réduire les temps d'attente et de fournir des solutions immédiates aux problèmes les plus fréquents.

Une stratégie IA de plus en plus affirmée

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Cette nouveauté s'inscrit dans une démarche plus large. Ces derniers mois, Epic a multiplié les initiatives liées à l'intelligence artificielle avec plus ou moins de succès :
  • La réplique numérique de la voix de James Earl Jones pour incarner Dark Vador dans Fortnite.
  • L'annonce d'un dispositif Persona, permettant aux joueurs de créer leurs propres PNJ pilotés par IA.
  • Désormais, ce chatbot destiné à l'assistance des joueurs.
Un mouvement qui reflète une tendance plus globale dans l'industrie. Microsoft a par exemple lancé un outil similaire cette année pour accompagner les utilisateurs Xbox avec Copilot.

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Entre innovation et inquiétudes

Si ces expérimentations suscitent la curiosité, elles soulèvent aussi des débats. La place de l'IA dans le développement et la gestion des jeux vidéo interroge, certains craignant des risques de perte d'emplois ou de plagiat. Epic Games mise cependant sur une vision où l'IA complète l'expérience sans remplacer la créativité humaine.

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Côté contenu, Fortnite va bientôt se mettre à l'heure d'Halloween avec son événement annuel, lequel accueillera moult crossovers, à l'image, enter autres, de la grosse collaboration KPop Demon Hunters. Enfin, Epic a également surpris sa communauté en retirant récemment une emote inspirée de John Cena, suite à un rebondissement dans la saison 2 de la série Peacemaker.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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