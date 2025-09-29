Fortnite retire en urgence l'emote Peacemaker après un twist polémique de la série

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 septembre 2025 à 15h45
Epic Games a discrètement désactivé l'emote Peaceful Hips inspirée de Peacemaker, après qu'un rebondissement majeur de la saison 2 ait changé radicalement la signification du geste.
Fortnite retire en urgence l'emote Peacemaker après un twist polémique de la série
Epic Games a surpris sa communauté en retirant l'emote Peaceful Hips de Fortnite, collaboration directe avec la série Peacemaker de James Gunn. Ce qui paraissait au départ comme une danse absurde et décalée a pris un tout autre sens à la suite d'un épisode particulièrement marquant.

Attention, le reste de l'article peut contenir des spoilers si vous n'êtes pas à jour avec la série.

Un twist qui change tout dans Peacemaker

Dans la saison 2, John Cena reprend son rôle de justicier atypique avec une ouverture musicale devenue culte. C'est de cette séquence qu'est née l'emote Peaceful Hips, marquée par un mouvement de hanches caricatural. Mais le dernier épisode a dévoilé que l'univers dans lequel évolue Peacemaker n'est autre qu'une dystopie nazie, où l'Amérique a perdu face à Hitler et où le drapeau américain est remplacé par un symbole à croix gammée.

Miniature vidéo

Dès lors, ce petit déhanché prend une connotation bien plus dérangeante, au point que de nombreux fans y ont vu un parallèle avec la gestuelle caricaturale utilisée dans le court-métrage anti-nazi « Der Fuehrer's Face » de 1942, mettant en scène Donald Duck.

Epic Games coupe court à la polémique

Face à ces interprétations, Epic a annoncé la suppression immédiate de l'emote. Sur le compte officiel Fortnite Status, le studio a déclaré :
Nous désactivons l'emote Peaceful Hips dans Fortnite afin d'enquêter sur les intentions créatives de notre partenaire dans le cadre de cette emote collaborative. Si celle-ci ne revient pas, nous procéderons à des remboursements dans les prochains jours. Désolés, les amis.
En clair, il est fort possible que cette emote soit supprimée définitivement, et les joueurs remboursés dans la foulée.

Un problème de communication entre partenaires ?

Si la création de l'emote a eu lieu avant la diffusion de l'épisode, le scénario et ses révélations étaient déjà écrits. Certains observateurs s'interrogent donc sur l'absence d'alerte côté Warner Bros., laissant Epic exposé à une controverse inattendue.

Chargement du sondage...

0 votant

De son côté, James Gunn n'a pas réagi pour l'instant. Son dernier post sur X datait d'avant la suppression de l'emote, même s'il avait précédemment décrit Peaceful Hips comme un « émotion qui répand la paix et fait balancer les hanches ». Un clin d'œil qui paraît aujourd'hui encore plus ironique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde
Fortnite 15 juillet 2026

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde

Alors que la Coupe du Monde de football se termine dans quelques jours à peine, une légende du ballon rond vient d'annoncer sur les réseaux sociaux son arrivée dans Fortnite.
L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.

commentaire (0)