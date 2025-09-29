Fortnite retire en urgence l'emote Peacemaker après un twist polémique de la série

Epic Games a discrètement désactivé l'emote Peaceful Hips inspirée de Peacemaker, après qu'un rebondissement majeur de la saison 2 ait changé radicalement la signification du geste.

Un twist qui change tout dans Peacemaker

Epic Games coupe court à la polémique

Nous désactivons l'emote Peaceful Hips dans Fortnite afin d'enquêter sur les intentions créatives de notre partenaire dans le cadre de cette emote collaborative. Si celle-ci ne revient pas, nous procéderons à des remboursements dans les prochains jours. Désolés, les amis.

We're disabling the Peaceful Hips Emote in Fortnite as we inquire into our partner's creative intentions in this collab emote. Assuming it's not coming back, we'll issue refunds in the next few days. Sorry folks. — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 28, 2025

Un problème de communication entre partenaires ?

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, collaboration directe avec la série Peacemaker de James Gunn. Ce qui paraissait au départ comme une danse absurde et décalée a pris un tout autre sens à la suite d'un épisode particulièrement marquant.Attention, le reste de l'article peut contenir des spoilers si vous n'êtes pas à jour avec la série.Dans la saison 2, John Cena reprend son rôle de justicier atypique avec une ouverture musicale devenue culte. C'est de cette séquence qu'est née l'emote Peaceful Hips, marquée par un mouvement de hanches caricatural. Mais le dernier épisode a dévoilé que, où l'Amérique a perdu face à Hitler et où le drapeau américain est remplacé par un symbole à croix gammée.Dès lors, ce petit déhanché prend une connotation bien plus dérangeante, au point que de nombreux fans y ont vu un parallèle avec la gestuelle caricaturale utilisée dans le court-métrage anti-nazi « Der Fuehrer's Face » de 1942, mettant en scène Donald Duck.Face à ces interprétations, Epic a annoncé la suppression immédiate de l'emote. Sur le compte officiel Fortnite Status, le studio a déclaré :En clair, il est fort possible que cette emote soit supprimée définitivement, et les joueurs remboursés dans la foulée.Si la création de l'emote a eu lieu avant la diffusion de l'épisode, le scénario et ses révélations étaient déjà écrits. Certains observateurs s'interrogent donc sur l'absence d'alerte côté Warner Bros., laissant Epic exposé à une controverse inattendue.De son côté,. Son dernier post sur X datait d'avant la suppression de l'emote, même s'il avait précédemment décrit Peaceful Hips comme un « émotion qui répand la paix et fait balancer les hanches ». Un clin d'œil qui paraît aujourd'hui encore plus ironique.