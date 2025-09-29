Fortnite tease une collaboration avec KPop Demon Hunters

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 septembre 2025 à 18h34
Epic Games prépare son grand événement d'Halloween, et tout porte à croire que KPop Demon Hunters sera au cœur de Fortnitemares 2025. Les indices s'accumulent et la communauté s'enflamme.
Fortnite tease une collaboration avec KPop Demon Hunters
Fortnite n'a jamais manqué une occasion de marquer la saison d'Halloween avec ses événements Fortnite Cauchemars (Fortnitemares en version originale). Cette année, les rumeurs s'accélèrent et une collaboration avec KPop Demon Hunters, l'un des plus gros succès animés de 2025, semble désormais presque confirmée.

Un film Netflix à succès bientôt dans Fortnite

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Sorti en juin sur Netflix, KPop Demon Hunters est rapidement devenu le film d'animation le plus regardé de la plateforme en 2025, séduisant à la fois critiques et spectateurs. Son succès a été tel que Netflix travaille déjà avec Sony sur une éventuelle suite.
Il ne manquait plus qu'un passage par Fortnite pour inscrire la licence dans l'air du temps. Et Epic Games semble bien décidé à frapper fort pour Fortnite Cauchemars en intégrant ce trio de chasseuses de démons coréennes.

Un teasing discret mais parlant

Le signal est venu de TikTok avec l'actrice Rei Ami, qui prête sa voix à Zoey dans le film, qui a reçu des commentaires énigmatiques de l'officiel compte Fortnite sous ses vidéos. Surprise, elle a répondu en vidéo, affichant son excitation de voir son personnage arriver dans le battle royale.

Miniature vidéo

Epic Games n'a pas encore confirmé la collaboration, mais ce type de teasing fait rarement l'objet d'un simple hasard. Et nous devrions en savoir plus d'ici quelques jours, pour le plus grand plaisir de la communauté.

Un contenu massif attendu

Selon le leaker réputé HYPEX, le crossover KPop Demon Hunters serait « stacked », autrement dit chargé en contenu. On parle déjà de skins pour chacun des trois personnages principaux, accompagnés d'éléments cosmétiques et d'événements spéciaux. Si ces rumeurs se confirment, ce sera l'un des piliers de Fortnite Cauchemars 2025, aux côtés d'autres franchises pressenties comme Scooby-Doo ou Vendredi 13.

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Les trois héroïnes devraient arriver dans Fortnite.

En effet, chaque année, Fortnite utilise Halloween pour déployer ses collaborations les plus marquantes. Après avoir récemment proposé un concert Daft Punk avec avec 31 morceaux du duo français, le battle royale continue de renforcer son image de plateforme culturelle incontournable.

Avec KPop Demon Hunters en tête d'affiche et d'autres licences cultes en embuscade, les joueurs peuvent s'attendre à un événement d'Halloween particulièrement riche, bien plus ambitieux que celui de 2024.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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