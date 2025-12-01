Les développeurs de Football Manager 26 avouent leur erreur et font machine arrière

Sports Interactive a écouté la communauté. La prochaine mise à jour de Football Manager 26 marque le retour d'une fonctionnalité culte jugée indispensable pour l'immersion tactique. Prévu pour la semaine du 8 décembre, ce correctif promet de redonner vie aux matchs devenus trop passifs selon les aveux mêmes du studio.
C'est une nouvelle qui devrait apaiser la colère de nombreux entraîneurs virtuels. Depuis la sortie de Football Manager 26
, une partie de la communauté pointait du doigt un manque de réactivité et d'impact direct durant les rencontres. La cause principale ? La suppression controversée des consignes du bord du terrain
, ces instructions rapides permettant d'haranguer ses joueurs ou de modifier l'attitude de l'équipe à la volée. Sports Interactive a finalement décidé de faire machine arrière.
Un mea culpa nécessaire de la part des développeurs
Selon l'aperçu officiel de la prochaine mise à jour sur le site officiel
, le studio a reconnu que cette suppression avait eu des conséquences inattendues sur le rythme et le ressenti des parties. Les données récoltées ont montré que les joueurs passaient beaucoup plus de temps dans le jeu sans ressentir le flux régulier et l'adrénaline caractéristiques des précédents opus
. Les matchs semblaient plus passifs, transformant l'entraîneur en simple spectateur impuissant.
Dès la semaine du 8 décembre, via la branche bêta publique, cette fonctionnalité fera son grand retour
. Le fonctionnement restera fidèle à ce que les habitués connaissent, vos hurlements et instructions seront transmis aux joueurs la prochaine fois que le ballon sortira du terrain
. C'est un retour aux sources qui vise à restaurer l'immersion et cette sensation de flair tactique qui manquait cruellement à cette itération 2026. Elle fera son retour comme elle fonctionnait sur FM24, en attendant que Sports Interactive trouve une meilleure alternative.
Bien plus qu'un simple retour en arrière
Si la réintroduction des consignes vocales est la vedette de ce correctif, la mise à jour de contenu numéro 1 ne s'arrête pas là. Les développeurs profitent de l'occasion pour polir l'expérience globale avec une série d'améliorations techniques et ergonomiques demandées par les fans.
Parmi les nouveautés, notons une meilleure gestion de l'écran des prêts, rendant le suivi de vos pépites envoyées s'aguerrir ailleurs plus lisible. La recherche de joueurs se veut également plus intuitive, et l'ajout de la navigation à la molette pour les offres de transfert devrait fluidifier les négociations interminables lors du mercato. Enfin, des infobulles d'entraînement améliorées et des mises à niveau du moteur de match viendront compléter ce patch conséquent.
Pour les joueurs qui avaient l'impression que Football Manager 26 manquait de mordant et d'excitation par rapport aux années précédentes, cette mise à jour pourrait bien marquer le véritable début de la saison
. Reste à voir si ces ajustements suffiront à convaincre les puristes que la simulation est enfin revenue à son meilleur niveau.
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