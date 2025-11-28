Football Manager 26 : Cette tactique absurde brise le jeu et personne ne comprend pourquoi

FM 26 se veut une simulation ultra-réaliste, mais une découverte récente vient tout remettre en cause. Une tactique totalement incohérente, sans le moindre buteur, domine actuellement le jeu.
Sports Interactive a bâti sa réputation sur la promesse d'une simulation de gestion footballistique aussi proche que possible de la réalité. Depuis le lancement de Football Manager 26
, les entraîneurs virtuels du monde entier s'évertuent à dénicher les meilleures pépites et à élaborer des stratégies complexes pour mener leurs équipes vers la gloire. Pourtant, il ne faut jamais oublier que FM26 reste, avant tout, un programme informatique régi par des lignes de code
. Et comme tout jeu vidéo, il possède ses failles. C'est précisément ce que vient de prouver une découverte stupéfiante qui met à mal la logique sportive du titre.
Une domination statistique incontestable
Une tactique vient d'être identifiée comme étant, de loin, la plus efficace du jeu, et elle ne ressemble à rien de ce que l'on peut voir sur un véritable terrain de football
. Si les développeurs ont promis des correctifs pour les semaines à venir afin de stabiliser l'expérience, les joueurs profitent pour l'instant d'une faille dans le moteur de match qui transforme n'importe quelle équipe en rouleau compresseur.
Ce sont les experts de la communauté FM Scout qui ont mis le doigt sur cette anomalie. Réputés pour leur rigueur, ils ont soumis le jeu à un processus de test intensif, simulant plus de 68 000 matchs pour isoler les variables les plus performantes. Le résultat est sans appel : une tactique spécifique surclasse toutes les autres avec une marge considérable, obtenant un score de performance de 80/114
, soit six points de plus que sa concurrente la plus proche.
Cette formation miracle est un schéma « Strikerless » (sans buteur). Contrairement à la méta de l'édition 2024 qui favorisait l'utilisation de trois attaquants, FM26 semble perdre les pédales face à une composition alignant cinq milieux offensifs
. L'idée est d'inonder le milieu de terrain, créant un mur impénétrable qui force le moteur du jeu à céder sous la pression du nombre, permettant aux joueurs de s'infiltrer dans la surface adverse par la force brute plutôt que par la construction tactique traditionnelle.
Un héritage des anciens opus
Il est important de noter que cette stratégie n'est pas une solution miracle instantanée
. Elle demande un recrutement spécifique. Pour qu'elle fonctionne à plein régime, vous ne pouvez pas simplement copier-coller le schéma, il est impératif de posséder au moins trois milieux offensifs de très haut niveau, capables de redescendre pour épauler le milieu central si nécessaire. C'est une mécanique exigeante, mais qui offre actuellement un taux de victoire hallucinant de 70 %
sur un échantillon de 1 350 matchs.
Ce n'est pas la première fois que la série est confrontée à ce genre de problème d'équilibrage. Les vétérans se souviendront de l'époque de Championship Manager, où certaines formations irréalistes permettaient de tout gagner. Plus récemment, Football Manager 2021
avait déjà connu une méta sans attaquant, tandis que l'opus 2023 tournait parfois autour d'un unique milieu de terrain.
Pour l'heure, cette formation à cinq milieux offensifs est la reine incontestée de Football Manager 26
. Reste à savoir combien de temps elle survivra aux prochains correctifs de Sports Interactive, qui ne manquera pas de réagir pour restaurer un semblant de réalisme.
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commentaire (1)
Je testeraiq dans une save pour voir ce que ça donne