Football Manager 26 dévoile les nouvelles tactiques, et pousse encore le réalisme



le 03 octobre 2025 à 18h20 Publié par Corentin Rimbert le 03 octobre 2025 à 18h20

Sports Interactive lève le voile sur les nouveautés tactiques de Football Manager 26, attendu le 4 novembre. Pour la première fois, les joueurs pourront gérer séparément leurs schémas en phase offensive et défensive, ouvrant la voie à des ajustements bien plus réalistes.