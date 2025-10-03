Football Manager 26 dévoile les nouvelles tactiques, et pousse encore le réalisme

Sports Interactive lève le voile sur les nouveautés tactiques de Football Manager 26, attendu le 4 novembre. Pour la première fois, les joueurs pourront gérer séparément leurs schémas en phase offensive et défensive, ouvrant la voie à des ajustements bien plus réalistes.
La saga Football Manager continue de repousser les limites de la simulation. Dans un nouveau trailer de plus de 4 minutes, Sports Interactive a présenté les nouveautés tactiques de Football Manager 26
, en insistant particulièrement sur l'introduction des tactiques « avec ballon » et « sans ballon ». Un ajout qui promet d'offrir un niveau de réalisme inédit aux passionnés de management virtuel.
Des tactiques séparées pour l'attaque et la défense
Désormais, chaque entraîneur pourra définir deux plans de jeu distincts : un pour la possession et un autre pour la phase défensive
. Ces options seront disponibles via deux écrans différents, permettant de détailler précisément le rôle de chaque joueur selon la situation.
Jack Sarahs, match QA analyst chez Sports Interactive, explique l'importance de ce changement. « Le premier point, c'est que si l'on regarde le football réel, pour recréer fidèlement les tactiques d'entraîneurs de la vie réelle, il faut cette distinction entre possession et hors possession.
»
Des rôles revisités et des possibilités inédites
Un exemple concret est donné. Dans Football Manager 24, déplacer un ailier vers un poste plus offensif impactait également son comportement défensif. Avec FM26, les formations en possession et hors possession étant indépendantes
, un joueur peut désormais changer de rôle en attaque sans altérer sa contribution défensive. Idéal pour tirer le meilleur parti de ses joueurs dans toutes les conditions.
CJ Ramson, senior lead match QA analyst, précise que les rôles des joueurs sont désormais scindés entre attaque et défense
. Certains ont été rééquilibrés, d'autres totalement repensés, et de nouveaux rôles spécifiques ont été ajoutés.
L'un des points essentiels, c'est que deux équipes peuvent avoir une formation identique en possession, mais leur comportement hors possession donnera un résultat complètement différent.
Un visualiseur pour analyser en profondeur
Autre nouveauté dévoilée, le visualiseur
. Cet outil offre une lecture détaillée des tactiques et des formations en affichant des données supplémentaires, comme le pourcentage de tirs, la réception des passes, la gestion de la transition offensive, la tendance à gagner du temps ou encore le tempo global de l'équipe.
Grâce à cette fonctionnalité, les entraîneurs virtuels pourront affiner encore davantage leurs choix et anticiper l'impact réel de leurs décisions sur le terrain
. Football Manager 26 sortira le 4 novembre
sur PC, PS5, Xbox Series X/S, Android et iOS. Le jeu profitera également d'une interface repensée et du passage sous Unity Engine
, garantissant une expérience plus fluide et immersive. Vous pouvez toujours le précommander
, et notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà avec une réduction, pour la somme de 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
commentaires (2)
Tout ça a l'air bien beau mais j'attends de l'avoir entre les doigts pour être sûr ça que fonctionne, mais ça donne envie
Ça va être trop bien