FM26 : Comment accéder à la bêta/accès anticipé ?



le 20 octobre 2025 à 18h49 Publié par Corentin Rimbert le 20 octobre 2025 à 18h49

La bêta de FM26 est sur le point d'être lancée sur PC. Nous vous expliquons comment jouer en avant-première à Football Manager 2026, pour découvrir toutes les nouveautés avant sa sortie.