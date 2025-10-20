FM26 : Comment accéder à la bêta/accès anticipé ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2025 à 18h49
La bêta de FM26 est sur le point d'être lancée sur PC. Nous vous expliquons comment jouer en avant-première à Football Manager 2026, pour découvrir toutes les nouveautés avant sa sortie.
FM26 : Comment accéder à la bêta/accès anticipé ?
Après avoir vu sa licence grandir de manière importante ces dernières années, avec des joueurs de plus en plus nombreux et impliqués, permettant à Football Manager de devenir encore plus une référence, Sports Interactive et SEGA ont à cœur de faire aussi bien avec FM26, qui marque un tournant pour la franchise et qui arrivera au début du mois de novembre 2025. 

Outre les nouveautés annuelles, les développeurs sont allés plus loin cette année avec un nouveau moteur de jeu et la refonte totale de l'interface, que ce soit dans les menus et la gestion des événements, pour que tout soit plus simple et fluide. Le gameplay pour les matchs est aussi revu, avec l'ambition d'être plus immersif. Néanmoins, pour que l'expérience soit parfaite lors de son lancement mondial le mardi 4 novembre prochain, les développeurs vont sortir une bêta, aussi appelée accès anticipé, ce 23 octobre. Si vous souhaitez y prendre part, pour découvrir FM26 en avance, nous vous expliquons comment faire.

Comment accéder à la bêta/l'accès anticipé de FM26 ?

Pour cela, vous devez obligatoirement avoir précommandé le jeu. Pas de panique, si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous pouvez encore le faire et profiter de la bêta, jusqu'à la sortie de Football Manager 26, simplement en l'achetant chez un partenaire. Il faut d'ailleurs plutôt utiliser le terme de bêta en accès anticipé cette année. Vous pourrez notamment en profiter grâce à AmazonSteam, l'Epic Games Store ou encore Humble Bundle. Malheureusement, même si FM26 sortira aussi sur PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et dans sa version Touch sur Nintendo Switch et les appareils iOS et Android via Netflix, l'accès anticipé n'est disponible que sur PC

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Lorsque vous l'avez précommandé, si vous l'avez fait par le biais de Steam ou l'Epic Games Store, sachez que vous n'aurez qu'à redémarrer votre launcher pour lancer le téléchargement. Si vous l'avez précommandé sur un site partenaire, voici la marche à suivre :
  • Sur Steam
    • Rendez-vous dans l'onglet « Jeux », en haut à gauche.
    • Cliquez sur « Activer un produit sur Steam ».
    • Entrez le code que vous avez reçu par mail.
    • Cliquez sur suivant pour valider.
  • Sur Epic Games
    • Cliquez sur votre profil en bas à gauche.
    • Cliquez sur « Utilisez un code ».
    • Entrez le code que vous avez reçu par mail.
    • Cliquez sur activer pour valider.
En jeu, si vous rencontrez en problème ou décelez un potentiel bug ou exploit, n'hésitez pas à remonter l'information afin qu'elle soit corrigée. Vous pouvez notamment le faire via le compte Twitter officiel

La sortie mondiale de Football Manager 26 est prévue le 4 novembre, sur PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, et mobile. Sur Switch, son lancement est prévu un peu plus tard. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose, sur PC, pour la somme de 20,49 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction. Les bonus de précommande, dont la bêta, sont normalement compris.

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commentaires (4)

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Yoyo Etiembre (invité) Le 23/10/2025 à 20:18

lse met toujours jeu disponible le 04 novembre et aucun moyen de lancer le jeu comment faire ?

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flobaba (invité) Le 23/10/2025 à 19:47

bonjour
j'ai pris le jeu sur steam mais je n'ai aucun code d'activation pour la beta de fm 26

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Mouboubou1 (invité) Le 23/10/2025 à 19:17

Bonjour
Comment puis-je obtenir mon code d activation pour la version beta de fm26

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FMlover (invité) Le 21/10/2025 à 15:33

Quand vous dites que l'accès anticipée est réservée pour les PC, vous incluez aussi les joueurs MAC ou pas ?