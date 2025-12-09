FM 26 : Comment avoir les vrais logos et écussons ?

Avoir les bons logos et écussons des clubs ou compétitions sur FM 26 est un petit détail, mais loin d'être anodin pour de nombreux utilisateurs. Retrouvez comment faire pour en profiter.
Si vous venez de lancer une carrière qui s'annonce des plus prestigieuses et souhaitez mettre tous les ingrédients pour que l'immersion soit totale, et donc implanter les vrais visages des joueurs, mais aussi les logos, dans Football Manager 26
, vous êtes au bon endroit. En effet, après vous avoir concocté un guide pour avoir les visages dans FM26
, il est temps d'évoquer les logos et écussons des clubs et nations, qui ne sont pas forcément tous les bons dans la simulation. Voici comment faire pour changer les choses.
Comment installer un logopack sur FM 26 ?
Depuis de nombreuses années, il est possible, en quelques clics, d'installer un pack de logos et écussons sur Football Manager
pour que tous les clubs ou presque aient leur vrai logo sur FM 26
. L'opération est assez simple, mais demande tout de même certaines manipulations qui peuvent vite devenir complexes pour certains joueurs.
Avant toute chose, vous allez devoir vous rendre sur le site TCMlogos, créé par des moddeurs spécialisés dans la licence, puis cliquer sur « TCM26 » qui se trouve dans la partie inférieure de l'écran. Une fois sur cette page
, descendez pour trouver le lien de téléchargement en bas de la page. Lorsque le fichier est téléchargé, voici les étapes à suivre :
- Dézipper le fichier avec une application le permettant (WinRAR, 7Zip)
- Le fichier obtenu « Logos TCM26 » doivent être copiés dans le dossier « Graphics » de FM, que vous devrez créer, puisqu'il n'existe pas par défaut.
- Pour le trouver, suivez le chemin d'accès C:\Users\Admin\Documents\Sports Interactive\Football Manager 26\graphics
- Attention, il est possible que le chemin d'accès soit différent, selon sur quel disque dur votre jeu est installé.
- Lorsque l'opération est terminée, lancez le jeu.
S'il fallait faire des manipulations supplémentaires les années précédentes, en rechargeant le thème par exemple, rien n'est à faire pour cette fois. Il suffit de lancer FM26 pour avoir ensuite les vrais logos de clubs ou de nations
.
Vous voilà totalement prêt pour partir à la conquête des trophées les plus convoités du football. Si vous souhaitez mettre la main sur les pépites du ballon rond, sachez que nous vous avons concocté un guide spécial recensant les meilleurs jeunes joueurs pépites de FM26
, mais aussi la liste de tous les Agents libres
.
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