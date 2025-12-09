FM26 : Comment avoir les vrais visages des joueurs (Facepack) ?

Avoir les vraies photos de joueurs sur FM26 est un petit détail, mais loin d'être anodin pour de nombreux joueurs. Retrouvez comment faire pour en profiter du fameux Facepack.
Si vous venez de lancer une carrière qui s'annonce des plus prestigieuses et souhaitez mettre tous les ingrédients pour que l'immersion soit totale, et donc implanter les vrais visages des joueurs dans Football Manager 26
, vous êtes au bon endroit. En effet, même si certains visages ne sont pas disponibles de base dans la simulation footballistique, la communauté use de nombreux stratagèmes pour rendre l'expérience encore plus profonde qu'elle ne l'est déjà. L'une d'entre elles est le fait de pouvoir profiter des vrais visages sur Football Manager 26
, grâce aux Facepack
.
Comment installer un pack de visages / Facepack sur FM 26 ?
Depuis de nombreuses années, il est possible, en quelques clics, d'installer un pack de visages
pour que tous les joueurs ou presque aient leur vraie photo sur FM. L'opération est assez simple, mais demande tout de même certaines manipulations qui peuvent vite devenir complexes pour certains joueurs.
Avant toute chose, vous allez devoir vous rendre sur le site de DF11Faces
, créé par des moddeurs spécialisés dans la licence, puis descendre pour trouver le lien de téléchargement? Vous aurez deux options, une gratuite qui est assez longue, et une payante (5 euros) qui permet un téléchargement rapide. Lorsque le fichier est téléchargé, voici les étapes à suivre :
- Dézipper le fichier avec une application le permettant (WinRAR, 7Zip)
- Les fichiers obtenus doivent être copiés dans le dossier « Graphics » de FM, que vous devrez créer, puisqu'il n'existe pas par défaut.
- Pour le trouver, suivez le chemin d'accès C:\Users\Admin\Documents\Sports Interactive\Football Manager 26\graphics
- Attention, il est possible que le chemin d'accès soit différent, selon sur quel disque dur votre jeu est installé.
- Lorsque l'opération est terminée, lancez le jeu.
S'il fallait faire des manipulations supplémentaires les années précédentes, en rechargeant le thème par exemple, rien n'est à faire pour cette fois. Il suffit de lancer FM26 pour avoir ensuite les vrais visages
. Enfin, pensez à faire des mises à jour régulières, dans le but d'avoir les dernières données et notamment le visage des joueurs qui sont ajoutés.
Vous voilà totalement prêt pour partir à la conquête des trophées les plus convoités du football. Si vous souhaitez mettre la main sur les pépites du ballon rond, sachez que nous vous avons concocté un guide spécial recensant les wonderkids et pépites de FM26
, mais aussi la liste de tous les Agents libres
.
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