Fire Emblem: Fortune's Weave annonce un pass d'extension, avec plusieurs vagues

Nintendo a, récemment, dévoilé le pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave, qui comporte diverses nouveautés arrivant par vague.

Disponible depuis le mois de septembre 2026, Fire Emblem: Fortune's Weave a conquis le cœur de nombreux joueurs et joueuses, notamment les fans de la franchise, mais aussi des nouveaux venus. D'ailleurs, la communauté va pouvoir découvrir de nouveaux contenus, car Fire Emblem: Fortune's Weave se dote d'un pass d'extension.

Des détails sur le pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave

Annoncé notamment sur Twitter/X, Fire Emblem: Fortune's Weave, comme différents autres jeux, a lui aussi le droit à un pass d'extension, qui est constitué de plusieurs vagues. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses achetant ledit contenu additionnel peuvent d'ores et déjà profiter de nouveaux éléments. En effet, la première vague du pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave est disponible et propose 4 armes issues de l'opus Three Houses :

Prototype VII, d'après la lance de Dimitri, pour Cai

Prototype I, d'après l'épée de Byleth, pour Dietrich

Prototype XI, d'après l'arc de Claude, pour Theodora

Prototype V, d'après la hache d'Edelgard, pour Leda

La deuxième vague du pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave, qui doit se rendre disponible cet hiver, comporte de nouveaux alliés (Aurora, Smyrnos et Jurah), mais aussi quatre nouvelles tenues « utilisables aussi bien par les protagonistes que leurs alliés ». Enfin, la troisième et dernière vague dudit pass d'extension, qui est prévue pour 2027, ajoutera de nouveaux contenus scénaristiques autour de quatre participants des Jeux Héroïques (Bertrand, Talimun, Anatolia et Orchel) et « de nouveaux alliés, de nouvelles classes, ainsi que d'autres ajouts. Plus de détails seront révélés ultérieurement ».

Access additional stories, recruit gods to your side, and more in the three waves of #FireEmblem Fortune's Weave Expansion Pass DLC! →Wave 1: Available now →Wave 2: Available holiday 2026 →Wave 3: 2027 https://t.co/rBiZEROC6X — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 15, 2026

Le prix du pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave dévoilé

D'après les informations partagées sur la page Nintendo eShop dédiée au titre, il faut tout de même compter 34,99 € pour le pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave. Évidemment, et comme vous vous en doutez, il convient de posséder le jeu, qui est vendu à 69,99 € sur ledit store. Dès lors, celles et ceux qui veulent parcourir Fire Emblem: Fortune's Weave et profiter des contenus du pass d'extension devront débourser pas moins de 104,98 € au total.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fire Emblem: Fortune's Weave est à retrouver en exclusivité sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2.