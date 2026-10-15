Fire Emblem: Fortune's Weave annonce un pass d'extension, avec plusieurs vagues

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2026 à 11h01
Nintendo a, récemment, dévoilé le pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave, qui comporte diverses nouveautés arrivant par vague.
Fire Emblem: Fortune's Weave annonce un pass d'extension, avec plusieurs vagues

Disponible depuis le mois de septembre 2026, Fire Emblem: Fortune's Weave a conquis le cœur de nombreux joueurs et joueuses, notamment les fans de la franchise, mais aussi des nouveaux venus. D'ailleurs, la communauté va pouvoir découvrir de nouveaux contenus, car Fire Emblem: Fortune's Weave se dote d'un pass d'extension.

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Des détails sur le pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave

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Annoncé notamment sur Twitter/X, Fire Emblem: Fortune's Weave, comme différents autres jeux, a lui aussi le droit à un pass d'extension, qui est constitué de plusieurs vagues. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses achetant ledit contenu additionnel peuvent d'ores et déjà profiter de nouveaux éléments. En effet, la première vague du pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave est disponible et propose 4 armes issues de l'opus Three Houses :

  • Prototype VII, d'après la lance de Dimitri, pour Cai
  • Prototype I, d'après l'épée de Byleth, pour Dietrich
  • Prototype XI, d'après l'arc de Claude, pour Theodora
  • Prototype V, d'après la hache d'Edelgard, pour Leda

La deuxième vague du pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave, qui doit se rendre disponible cet hiver, comporte de nouveaux alliés (Aurora, Smyrnos et Jurah), mais aussi quatre nouvelles tenues « utilisables aussi bien par les protagonistes que leurs alliés ». Enfin, la troisième et dernière vague dudit pass d'extension, qui est prévue pour 2027, ajoutera de nouveaux contenus scénaristiques autour de quatre participants des Jeux Héroïques (Bertrand, Talimun, Anatolia et Orchel) et « de nouveaux alliés, de nouvelles classes, ainsi que d'autres ajouts. Plus de détails seront révélés ultérieurement ».

Le prix du pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave dévoilé

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D'après les informations partagées sur la page Nintendo eShop dédiée au titre, il faut tout de même compter 34,99 € pour le pass d'extension de Fire Emblem: Fortune's Weave. Évidemment, et comme vous vous en doutez, il convient de posséder le jeu, qui est vendu à 69,99 € sur ledit store. Dès lors, celles et ceux qui veulent parcourir Fire Emblem: Fortune's Weave et profiter des contenus du pass d'extension devront débourser pas moins de 104,98 € au total.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fire Emblem: Fortune's Weave est à retrouver en exclusivité sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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