Fire Emblem: Fortune's Weave a un seul emplacement de sauvegarde pour une bonne raison

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2026 à 16h29
Les développeurs de Fire Emblem: Fortune's Weave ont apporté des explications au sujet de la présence d'un seul et même emplacement de sauvegarde.
Fire Emblem: Fortune's Weave a un seul emplacement de sauvegarde pour une bonne raison

Disponible depuis le mois de septembre 2026 sur Nintendo Switch 2, Fire Emblem: Fortune's Weave a conquis la presse spécialisée ainsi que de nombreux joueurs. D'ailleurs, en jouant à cet opus, ces derniers pourront se rendre compte qu'un seul emplacement de sauvegarde est disponible. Il y a très peu de temps, le studio de développement en charge de Fire Emblem: Fortune's Weave a expliqué les raisons derrière l'unique emplacement de sauvegarde.

Un seul emplacement de sauvegarde pour Fire Emblem: Fortune's Weave pour éviter les complications

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C'est dans un nouveau volume de « Ask the Developper » de Nintendo que les développeurs de chez Intelligent Systems ont partagé de plus amples explications concernant l'unique emplacement de sauvegarde de Fire Emblem: Fortune's Weave. Le directeur du studio a ainsi dit que proposer une seule sauvegarde sur l'opus Fortune's Weave permet de préserver l'expérience des joueurs

Afin de nous assurer qu'aucune des expériences accumulées par les joueurs ne soit perdue, nous avons estimé que le meilleure choix pour ce jeu était de tout regrouper dans un seul fichier de sauvegarde.

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Intelligent Systems est bien conscient que les joueurs préfèrent, généralement, avoir accès à plusieurs fichiers de sauvegarde. Toutefois, en n'en proposant qu'un seul, le studio s'est évité de nombreuses complications, et ce, en raison de la structure de Fire Emblem: Fortune's Weave, explique Kenta Nakanishi :

Bien sûr, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui préfèrent conserver plusieurs fichiers de sauvegarde, et j'en fais d'ailleurs partie moi-même. Mais comme le système de jeu de Fire Emblem: Fortune's Weave repose sur de multiples parcours, le fait d'avoir des fichiers de sauvegarde distincts entraînerait des complications au niveau du système. Il devient difficile de suivre la progression des joueurs dans l'histoire de chaque protagoniste lorsque celle-ci est répartie sur plusieurs fichiers de sauvegarde.

À la place, Intelligent Systems a introduit une fonctionnalité qui conserve les données de « sauvegarde du début de chaque chapitre pour chaque protagoniste principal », qui permet ainsi aux joueurs de « revenir à ces points précis » pour essayer de nouveaux combats ou bien revoir certaines séquences.

Rappelons, en guise de conclusion, que Fire Emblem: Fortune's Weave, qui est sorti le 17 septembre 2026, est à retrouver en exclusivité sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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