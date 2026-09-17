Durée de vie Fire Emblem: Fortune's Weave : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Fire Emblem: Fortune's Weave, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis le mois de septembre 2026 sur Nintendo Switch 2, Fire Emblem: Fortune's Weave était très attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise. Ainsi, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont plongés ou comptent se plonger dans ce nouvel opus Fire Emblem. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Fire Emblem: Fortune's Weave, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Fire Emblem: Fortune's Weave

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Fire Emblem: Fortune's Weave dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout faire et tout voir sur le titre, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. En outre, cela va dépendre du mode de difficulté sélectionné mais aussi de comment vous décidez de traverser votre aventure : une partie complète pour un seul et même personnage jouable, ou une partie en alternant entre les divers protagonistes.

Combien d'heures pour terminer Fire Emblem: Fortune's Weave

Cependant, grâce à notre expérience personnelle sur le jeu et les différents retours, nous sommes tout de même en mesure de vous fournir une estimation au sujet de la durée de vie de Fire Emblem: Fortune's Weave. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir l'histoire avec un seul personnage ou bien parcourir l'aventure en alternant entre les divers protagonistes.

Terminer Fire Emblem: Fortune's Weave avec un seul et même personnage → Environ 50-60 heures.

→ Environ 50-60 heures. Terminer Fire Emblem: Fortune's Weave en jouant tous les personnages sur une même partie → Plus de 150 heures.

La durée de vie de Fire Emblem: Fortune's Weave est donc plus que conséquente, notamment si vous comptez découvrir l'aventure des 4 personnages jouables, que ce soit en simultané ou l'un après l'autre.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fire Emblem: Fortune's Weave, qui est sorti le 17 septembre 2026, est à retrouver en exclusivité sur Nintendo Switch 2.