De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Fire Emblem: Fortune's Weave se rendra disponible sur la Nintendo Switch 1. Nous répondons à cette question.

Devant débarquer au cours du mois de septembre 2026, Fire Emblem: Fortune's Weave est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent une question au sujet des plateformes concernées et se demandent, dès lors, si Fire Emblem: Fortune's Weave sort sur Nintendo Switch 1. Une question qui trouve sa réponse ci-après.

Fire Emblem: Fortune's Weave sort-il sur Nintendo Switch 1 ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté risque d'être déçue, étant donné que la réponse est, malheureusement, négative : Fire Emblem: Fortune's Weave ne sort pas sur la première console hybride de Nintendo, la Switch 1, aux dernières nouvelles.

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Fire Emblem: Fortune's Weave débarque seulement sur la Nintendo Switch 2, qui est disponible sur le marché depuis le mois de juin 2025. D'ailleurs, dans les différents communiqués et trailers partagés ces derniers temps, Nintendo a bien spécifié que Fire Emblem: Fortune's Weave est prévu sur Nintendo Switch 2. Cela est, par ailleurs, notifié sur la page Nintendo eShop du titre, où nous pouvons lire la phrase suivante :

Combattez pour la victoire et exaucez votre souhait dans Fire Emblem: Fortune's Weave sur Nintendo Switch 2. L'Empire de Dagda a prospéré sous le règne des divinités pendant 1 500 ans. Sa capitale, Dagsion, y tient les Jeux Héroïques, dont le vainqueur se voit accorder un souhait. Les meilleurs combattants du continent se rassemblent pour la compétition.

De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans ce nouvel opus Fire Emblem doivent impérativement utiliser la plateforme de jeu mentionnée ci-dessus et ne pourront donc pas en profiter sur le premier modèle de la Switch.

En guise de conclusion, rappelons que Fire Emblem: Fortune's Weave doit sortir le 17 septembre 2026 sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.