Nintendo Direct de septembre 2026 : Date, heure et comment suivre la présentation

Retrouvez des informations concernant la date, l'heure exacte de diffusion en France et les canaux pour suivre en direct le Nintendo Direct de septembre 2026.

Après avoir tenu un événement spécial pour le 40ème anniversaire de la licence The Legend of Zelda, qui a eu lieu le 8 septembre dernier, Nintendo a prévu un autre Nintendo Direct pour ce mois-ci. Évidemment, nous pouvons nous attendre à de nombreuses annonces majeures concernant différents jeux à venir.

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D'ailleurs, si vous désirez être au rendez-vous, sachez que nous vous indiquons la date ainsi que l'heure de diffusion du Nintendo Direct de septembre 2026, tout en vous expliquant comment suivre l'événement en direct.

Date et heure du Nintendo Direct du mois de septembre 2026

Le nouveau Nintendo Direct aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 dans l'après-midi, et plus précisément dès 16h en France. L'événement devrait durer 30 à 45 minutes et permettra aux joueurs et aux joueuses de faire le plein d'informations concernant les jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir.

Où et comment regarder la présentation en direct ?

Pour ne rien rater des révélations, la méthode la plus simple consiste à se rendre sur les plateformes habituelles de la marque. Plusieurs options s'offrent aux spectateurs, à savoir YouTube et Twitch. Notez que de nombreux créateurs de contenu diffuseront également le programme avec leur commentaire. Mais les deux canaux officiels sont la chaîne YouTube et la chaîne Twitch.

À quoi faut-il s'attendre durant le Nintendo Direct de septembre 2026 ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, Nintendo n'a pas annoncé le programme complet du Nintendo Direct du 9 septembre 2026 afin de garder la surprise complète. Cependant, nous pouvons nous attendre à avoir des nouvelles de Fire Emblem: Fortune's Weave, qui est plutôt attendu par les fans de la franchise. De même, il se peut que FromSoftware profite de l'événement pour dévoiler la date de sortie de The Duskbloods, qui a récemment profité d'une phase de bêta.

Il se pourrait également que Nintendo nous réserve de belles surprises. Beaucoup de personnes au sein de la communauté espèrent, par exemple, qu'un nouveau jeu Super Smash Bros. et qu'un nouvel opus Nintendogs verront le jour sur la dernière-née de Nintendo. Or, rien de tel n'a été annoncé officiellement, à l'heure actuelle.

Pour découvrir ce que Nintendo nous réserve à l'avenir, rendez-vous le 9 septembre 2026 pour un nouveau Nintendo Direct, qui sera très certainement riche en nouvelles annonces.