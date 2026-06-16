Final Fantasy 7 Revelation : Son endgame déjà teasé comme différent de ses aînés

En temps normal, une fois une aventure terminée, certains joueurs relancent une partie en mode New Game +. Mais Naoki Hamaguchi fait une autre recommandation à celles et ceux qui termineront Final Fantasy 7 Revelation.

L'endgame d'un jeu peut ajouter quelques heures de plus aux aventuriers des épopées vidéoludiques. La trilogie de jeux Final Fantasy VII n'échappe pas à la règle et Final Fantasy 7 Revelation proposera lui aussi son contenu endgame.

Interrogé suite à la révélation du dernier jeu de la saga, Naoki Hamaguchi a déjà donné quelques précisions sur le titre, que ce soit concernant sa carte ou sur les décisions que vous prendrez au cours de l'aventure. Le directeur a aussi fait quelques révélations sur ce point du jeu, indiquant qu'il proposerait plusieurs contenus différents.

Les Armes au menu de l'endgame de Final Fantasy 7 Revelation

Dans les opus Remake et Rebirth, les joueurs étaient invités à recommencer le jeu via le New Game +. Mais Naoki Hamaguchi a confié aux journalistes de WCCFTech que ceux-ci avaient « été conçus pour inciter les joueurs à recommencer l'aventure en mode difficile après l'avoir terminée. Dans Revelation, ce sera différent. Il y aura plusieurs contenus de fin de jeu, contrairement aux deux premiers jeux »

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Si le directeur ne donne pas plus d'informations, il a confirmé au média Everyeye.it que vous affronterez certaines des armes emblématiques du JRPG au cours de l'aventure. Rappelons que dans le jeu d'origine, des armes sont disponibles lors de combats optionnels, indépendants de l'histoire principale, mais sont parmi les combats les plus difficiles du jeu.

Citons notamment l'arme de Rubis et l'arme d'Émeraude, deux noms qui doivent provoquer des frissons à celles et ceux qui les ont déjà affrontés à l'époque.

Des défis adaptés à tous les joueurs pour prolonger l'aventure

Pour le reste de l'endgame, il faudra attendre plus de précisions de la part de Square Enix ou attendre d'avoir le jeu entre nos mains pour en savoir plus. Mais cette attention accordée à la fin de jeu pose la question de la présence du New Game + dans Final Fantasy 7 Revelation. Cependant, un tel choix semble peu probable.

Les développeurs ont simplement imaginé plus de défis et des alternatives pensées pour plaire à l'ensemble de la communauté. Rappelons pour conclure que Final Fantasy 7 Revelation sera disponible au printemps 2027 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.