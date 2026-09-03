Final Fantasy 7 Revelation annonce sa date de sortie avec du gameplay

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 septembre 2026 à 16h13
Square Enix a, récemment, dévoilé la date de sortie de Final Fantasy 7 Revelation, avec une vidéo de gameplay.
Final Fantasy 7 Revelation annonce sa date de sortie avec du gameplay

Après avoir fait une apparition lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, Final Fantasy 7 Revelation s'est montré au cours du State of Play du 3 septembre afin de livrer sa date de sortie et montrer son gameplay.

La date de sortie de Final Fantasy 7 Revelation annoncée

ff7-revelation

En effet, à la fin du State of Play, qui a eu lieu dans l'après-midi du 3 septembre 2026, Square Enix a fait l'annonce tant attendue par les fans de la licence : Final Fantasy 7 Revelation sort le 8 avril 2027. À cette date, le dernier volet du projet de remake de FF7 se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, en version physique et numérique.

Bien évidemment, Square Enix a profité de l'occasion pour livrer de nouvelles images de Final Fantasy 7 Revelation, qui a ainsi montré son gameplay.

Du gameplay pour Final Fantasy 7 Revelation

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Durant ce State of Play, les joueurs et les joueuses ont pu en apprendre davantage sur le gameplay de Final Fantasy 7 Revelation à travers une nouvelle vidéo, dont la durée avoisine les 10 minutes. Ce trailer s'intéresse ainsi à plusieurs aspects du titre, notamment au combat, mais aussi à l'exploration. D'ailleurs, pour ce qui est de la partie exploration, nous pourrons utiliser le Highwind, les chocobos ou encore un grappin. Nul doute que cette nouvelle vidéo attisera l'impatience de la communauté, qui doit tout de même attendre encore quelques mois.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 8 avril 2027 pour découvrir Final Fantasy 7 Revelation, qui arrive sur PS5, Xbox Series, PC (via Steam et l'Epic Games Store) ainsi que sur Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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