Final Fantasy 7 Revelation vous fera faire des choix qui impacteront l'histoire du jeu

Révélé lors du Summer Game Fest, Final Fantasy 7 Revelation va conclure la trilogie remake du titre culte de la PlayStation. Mais vos choix pendant cette aventure pourraient bien avoir un rôle clé dans l'histoire.

Comptant parmi les grandes surprises des conférences de juin 2026, Final Fantasy 7 Revelation s'est enfin montré après de longs mois d'attente. Si les joueurs ont pu découvrir quelques images de cette troisième et dernière aventure de Cloud et sa bande, Naoki Hamaguchi a confié que le titre avait des surprises en réserve. Interrogé par GamesRadar, le directeur du jeu est notamment revenu sur l'importance des choix dans l'opus Revelation.

« Vivre une expérience unique jusqu'à l'ultime bataille »

Naoki Hamaguchi et son équipe ont bien conscience que depuis la première aventure, « Cloud et ses compagnons, sont adorés par de nombreux fans à travers le monde ». Mais l'opus Revelation va amener ces personnages vers le combat final et mettre en avant leur détermination. Cependant, les développeurs de Square Enix ont eu à cœur de ne pas imaginer une expérience narrative identique pour tous.

L'idée est de moduler l'approche et l'intensité de ces moments narratifs pour ces personnages dans ce chapitre final. Nous espérons que les joueurs attendent ce moment du jeu avec impatience et nous souhaitons que chaque joueur – chaque fan – vive une expérience unique jusqu'à l'ultime bataille.

Si ce détail va permettre à chacun de profiter d'une aventure originale, le directeur du jeu a été clair. Il a expliqué qu'il « n'y aura pas de fins multiples qui varieraient selon les décisions des joueurs. Mais le chemin qui mène à cette fin unique peut varier légèrement d'un joueur à l'autre ».

Beaucoup d'attente de la part des joueurs pour Final Fantasy 7 Revelation

Faire vivre des émotions différentes en fonction des choix des joueurs est donc au programme de Final Fantasy 7 Revelation. Mais s'il n'y a pas de fins multiples, le directeur de jeu a déjà promis que celle-ci serait unique et ne serait pas impactée par les choix des joueurs en amont. Seul ce chemin pour atteindre la fin de l'aventure pourra varier.

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Pour l'heure, ce sont les seules révélations faites par Naoki Hamaguchi. D'ailleurs, ce dernier a bien conscience que le jeu est très attendu par les joueurs, curieux de savoir comment cette trilogie se termine. Mais pour le savoir, il faut maintenant patienter jusqu'au printemps 2027, date à laquelle Final Fantasy 7 Revelation sera disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.