Final Fantasy 7 Revelation booste les ventes des deux premiers opus de la trilogie

Il n'est pas encore disponible mais Final Fantasy 7 Revelation a déjà un effet très positif sur la trilogie de remakes, poussant les plus curieux à craquer pour les opus Remake et Rebirth.

Dernier épisode de la trilogie de remake du titre culte de la PlayStation, Final Fantasy 7 Revelation ne sera disponible que dans plusieurs mois. Cependant, les joueurs de la première heure et les nouveaux venus sont nombreux à guetter l'arrivée de cet opus. Certains profitent d'ailleurs de l'attente jusqu'à cette sortie très attendue pour rattraper leur retard et cela se voit sur les chiffres de vente.

Les ventes de Final Fantasy 7 Remake et Rebirth en hausse depuis l'annonce de Final Fantasy 7 Revelation

Interrogé par le média Automaton, Naoki Hamaguchi (directeur de la trilogie) a expliqué que depuis la présentation de Final Fantasy 7 Revelation lors du Summer Game Fest 2026, les ventes des deux premiers jeux ont beaucoup augmenté. S'il ne donne pas de chiffres précis, il déclare que les deux jeux « fonctionnent encore mieux que ce que la plupart des gens imaginent ». Mais cela ne le surprend pas car il s'agit d'un scénario qui se répète.

À l'époque où Rebirth était annoncé, chaque fois que cela devenait un sujet brûlant, les ventes de Remake augmentaient. De même, je suis sûr que chaque fois que Revelation attirera l'attention, de plus en plus de gens s'intéresseront à Rebirth.

Un détail intéressant à noter est que Naoki Hamaguchi ajoute que « Le marché anglophone reste très fort sur PC, mais le marché chinois simplifié des PC a également atteint un niveau comparable ». À l'heure où l'arrêt des ventes de jeux PlayStation sur PC est évoqué, un tel argument rappelle que le support est toujours plébiscité.

Une communauté passionnée qui pousse les développeurs à donner le meilleur

S'il donne un regard légèrement différent sur l'un des opus les plus appréciés de la saga, la trilogie de remakes de Final Fantasy 7 est un projet de longue haleine. Mais c'est également un projet qui captivait les équipes de développement. Lors du même échange, Naoki Hamaguchi révèle que plus de 90 % du personnel qui a travaillé sur Remake est resté sur le projet jusqu'à Revelation.

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Au-delà de la passion de l'équipe pour Final Fantasy VII, le directeur pense que cette dévotion est « due en partie à la force de la propriété intellectuelle de FFVII, mais aussi parce que nous avons pu créer ce projet entouré de fans qui ont des attentes extrêmement élevées à son égard ».

S'ils ont hâte de découvrir ce troisième volet, les joueurs devront toutefois patienter jusqu'au printemps 2027 pour conclure cette trilogie avec Final Fantasy 7 Revelation sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.