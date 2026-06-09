Final Fantasy 7 Revelation promet déjà une carte encore plus grande que son aîné

Interrogé dans le cadre du Summer Game Fest, Naoki Hamaguchi est revenu quelques instants sur l'un des points centraux de Final Fantasy 7 Revelation : son open world.

Depuis sa présentation, Final Fantasy 7 Revelation est le sujet de nombreuses discussions en ligne. Si beaucoup ont hâte de pouvoir incarner Cid ou Vincent, d'autres s'interrogent sur l'intrigue de ce dernier opus ou encore sur les zones qu'il sera possible d'explorer. Sur ce point, Naoki Hamaguchi (le directeur du jeu) a pu donner quelques informations qui vont combler les amateurs d'exploration.

Une liberté d'exploration sur terre ou dans les airs

Lors d'un échange avec les journalistes de GamesRadar, Naoki Hamaguchi a indiqué que le monde ouvert de Final Fantasy 7 Revelation serait plus conséquent encore que celui de l'opus Rebirth. Rappelons qu'à l'époque, ce dernier proposait déjà une différence majeure avec le premier jeu sorti en 2020, qui était purement linéaire. Mais Revalation ira encore plus loin que Rebirth en permettant aux joueurs d'explorer librement le monde dès les premières minutes de jeu.

Cette liberté d'exploration est notamment possible grâce au Hautvent, le vaisseau de Cid débloqué à la fin de l'opus Rebirth. En démarrant Revelation, les joueurs pourront immédiatement le piloter et explorer la carte entière sans interruption, sans être limités par des écrans de chargement ou des blocages.

Concrètement, grâce au Hautvent, les joueurs peuvent voler dans le monde ouvert et atterrir en parachute où bon leur semble. Mais ce n'est pas tout : la largeur de la carte est bien plus importante que dans Rebirth, et la profondeur verticale l'est tout autant, car vous pouvez désormais contrôler le ciel.

Toutes les zones explorées dans Rebirth présentes dans Final Fantasy 7 Revelation

Naoki Hamaguchi a également confirmé que la totalité des zones présentes dans le deuxième jeu de la trilogie ont été intégrées à Final Fantasy 7 Revelation. Mais il ajoute que « nous ne voulions pas simplement reproduire le jeu à l'identique de Rebirth. Nous y avons ajouté quelques touches personnelles et des nouveautés. Par exemple, si vous visitez certaines zones du jeu, vous pourrez voir la météorite tomber du ciel. »

Même s'il s'agit de petits ajouts, ils pourraient bien pousser les admirateurs de la première heure à faire un petit détour pour observer ces changements. Rappelons que le troisième volet de cette trilogie Final Fantasy 7 sera disponible dans le courant du printemps 2027 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.