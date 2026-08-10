Final Fantasy 7 Revelation : De nouvelles images révélées dans très peu de temps

Le dernier volet de la trilogie va dévoiler une partie de son contenu avant la rentrée. Final Fantasy 7 Revelation a confirmé sa présence à l'un des événements les plus attendus de l'été.

Pour les passionnés de jeux vidéo, il y a deux grands rendez-vous à ne pas manquer lors de la période estivale. Le premier, le Summer Game Fest, a notamment été marqué par la révélation du troisième et dernier opus du remake des aventures de Cloud avec Final Fantasy 7 Revelation.

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Le second sera l'occasion d'en apprendre davantage sur cette aventure et les curieux n'ont plus que quelques jours à patienter. En effet, Square Enix a confirmé sur le compte X officiel de la trilogie qu'un nouvel aperçu du titre serait diffusé lors de l'Opening Night Live de la gamescon 2026. Mais ce n'est pas tout !

Une présentation avec quelques mots du réalisateur de Final Fantasy 7 Revelation

Si les joueurs peuvent espérer des images de gameplay, des mécaniques de combat ou de nouveaux éléments d'histoire, la publication sur X précise que Naoki Hamaguchi (réalisateur de la trilogie) sera également sur place. Il viendra sur la scène de la gamescon pour dire quelques mots sur ce projet et possiblement donner des précisions supplémentaires. Le message se termine en rappelant aux internautes la date et l'heure de diffusion de la cérémonie.

Avoir de nouvelles images est toujours une bonne nouvelle, mais rappelons que depuis sa présentation officielle, Final Fantasy 7 Revelation a régulièrement fait la une de l'actualité vidéoludique. Ce troisième et dernier volet promet déjà une carte plus grande à explorer et d'autres points plus intriguants ont été évoqués comme sa sortie en version physique ou l'arrivée de possibles DLC.

Encore quelques jours de patience

La présentation de l'Opening Night Live permettra peut-être d'éclaircir certains points ou simplement de voir de nouveaux plans épiques montrant Vincent, la navigation avec le Hautvent et plus encore. Pour le savoir, Final Fantasy 7 Revelation nous donne rendez-vous le 25 août 2026 à 20 heures (heure française) sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube de l'événement.