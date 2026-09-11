Final Fantasy 7 Revelation nécessitera un téléchargement, y compris en version physique

À son lancement, les joueurs de Final Fantasy 7 Revelation auront le choix entre la version physique et la version dématérialisée. Mais dans les deux cas, un téléchargement sera obligatoire pour jouer et ce pour une raison très simple.

Comptant déjà parmi les sorties vedettes du printemps 2027, Final Fantasy 7 Revelation sera la conclusion de la trilogie de remakes inspirée par le jeu culte de la PlayStation. Même si PlayStation a annoncé la fin du support physique très prochainement, le troisième jeu aura aussi droit à son disque.

Si ce détail a rassuré les joueurs, Naoki Hamaguchi a tenu à rappeler un détail important. En effet, acheter la version physique impliquera tout de même de télécharger des données avant de pouvoir lancer le jeu. Le disque ne contiendra donc pas le jeu complet et cela n'a pas manqué d'agacer certains joueurs. Toutefois, le réalisateur a expliqué la raison derrière ce choix.

Télécharger une partie de Final Fantasy 7 Revelation pour offrir la meilleure expérience possible

Le fait de devoir télécharger une mise à jour ou un patch Day one avant de lancer un jeu pour la première fois est une pratique répandue. Pour contrer cela, les équipes de Square Enix souhaitaient offrir à l'opus Revelation le même traitement que Final Fantasy 7 Rebirth. L'idée était donc de mettre le jeu sur plusieurs disques afin de ne pas nécessiter de téléchargement supplémentaire.

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Pour cela, un disque d'installation était donc obligatoire au vu de la taille du jeu. Mais lors d'un entretien avec IGN, le réalisateur a expliqué que cela aurait impliqué de faire des compromis sur la qualité graphique et la fidélité du jeu. Désireuses d'offrir la meilleure expérience possible, les équipes de Square Enix ont donc opté pour le téléchargement de données pour ne pas altérer le rendu final.

Une décision qui divise, mais Naoki Hamaguchi reste attaché au support physique

Naoki Hamaguchi a bien conscience que certains joueurs seront déçus. Mais il est lui aussi très attaché au support physique. D'ailleurs, il a déclaré être ravi de savoir que Final Fantasy 7 Revelation aura bien une sortie physique, « compte tenu de la tendance actuelle du marché du jeu vidéo à se passer de supports physiques ». C'est donc une concession nécessaire, mais elle garantit au joueur d'avoir la meilleure qualité possible tout au long de l'aventure.

Final Fantasy 7 Revelation sera disponible dès le 8 avril 2027 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.