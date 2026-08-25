Final Fantasy 7 Revelation s'offre un nouveau trailer explosif

Square Enix a livré un tout nouveau trailer, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, pour Final Fantasy 7 Revelation.

Comme cela avait été annoncé il y a quelques semaines de cela, Final Fantasy 7 Revelation, qui est le dernier volet du projet de remake de Final Fantasy 7 de Square Enix, était bel et bien présent à la gamescom 2026. Ainsi, durant l'Opening Night Live de cette année, Square Enix a partagé un nouveau trailer pour Final Fantasy 7 Revelation.

Final Fantasy 7 Revelation se montre à nouveau

À la fin de l'événement Opening Night Live de la gamescom 2026, Square Enix a, effectivement, dévoilé une nouvelle vidéo présentant Final Fantasy 7 Revelation. C'est ainsi l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir un aperçu des « Armes », qui s'éveillent afin de défendre la terre. Toutefois, celles-ci se montrent être des menaces importantes pour Cloud et ses alliés, qui ont également pour objectif de sauver le monde de Séphiroth.

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Ce nouveau trailer pour Final Fantasy 7 Revelation montre également une toute nouvelle invocation, baptisée Typhon, et les diverses mécaniques liées à l'exploration (grappin, saut en parachute, chocobos). Square Enix a aussi présenté le système FITS, qui offrira à la communauté la possibilité d'équiper les personnages de tenues uniques conférant de nouvelles compétences.

Dans tous les cas, Final Fantasy 7 Revelation nous donne rendez-vous au printemps 2027. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore sa date de sortie exacte. Final Fantasy 7 Revelation est attendu sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et l'Epic Games Store).