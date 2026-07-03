Final Fantasy 7 Revelation : Des DLC et un pass d'extension narratif fuitent avant l'heure

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juillet 2026 à 10h40
Il semblerait bien que Final Fantasy 7 Revelation aura le droit à plusieurs DLC ainsi qu'à un pass d'extension narratif.
Final Fantasy 7 Revelation : Des DLC et un pass d'extension narratif fuitent avant l'heure

Alors que les joueurs et les joueuses attendent patiemment de retrouver Cloud et ses alliés, via Final Fantasy 7 Revelation, le titre fait l'objet d'un leak plutôt important. Selon une boutique en ligne bien connue, divers DLC et un pass d'extension narratif seraient prévus pour Final Fantasy 7 Revelation.

Du contenu additionnel pour Final Fantasy 7 Revelation serait prévu

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En effet, il y a très peu de temps, des informations très intéressantes sont apparues dans la base de données de l'Epic Games Store : selon les données partagées, Final Fantasy 7 Revelation aura le droit à plusieurs DLC, mais aussi à un pass d'extension narratif (« Story Expansion Pass » dans la langue de Shakespeare). Pour être plus précis, neuf DLC, qui ne disposent pas de noms ou de détails, sont recensés dans la liste en question.

Une fuite sans précisions supplémentaires

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À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la nature de ces potentiels DLC pour Final Fantasy 7 Revelation. Il pourrait, ainsi, s'agir de packs comprenant des éléments cosmétiques ou bien des items utiles pour l'aventure. Cependant, l'apparition des termes « Story Expansion Pass » laisse supposer que Final Fantasy 7 Revelation aura le droit à une extension narrative. 

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Pour autant, et comme vous le savez probablement déjà, Square Enix n'a pas encore révélé ses plans post-lancement pour le suivi de Final Fantasy 7 Revelation, qui sera le troisième et dernier opus du projet de remake de Final Fantasy 7. Il est possible que la firme ait prévu de tels DLC pour le titre, mais rien n'est encore totalement sûr pour le moment. Il est, dès lors, préférable de prendre ces informations avec des pincettes.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy 7 Revelation doit arriver au cours du printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour, malheureusement.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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